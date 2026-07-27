Kromě nesprávné životosprávy je na vině i dědičnost, některé léky a stres, dnu může způsobit i operace či poranění kloubu. Potýkají se s ní hlavně muži, kteří tvoří až devadesát procent pacientů.
Rizikové krystalky
Dna je jednou z forem artritidy, která propukne ve chvíli, kdy je v organismu málo trávicího enzymu urikázy. Úkolem urikázy je měnit kyselinu močovou na rozpustnou látku. Pokud v těle chybí, hromadí se kyselina močová ve tkáních a krvi a následně se změní v malé krystalky.
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Čím nakrmit klouby. Potraviny, které je ochrání před bolestí a záněty
Ty se nejčastěji usazují v kloubech, například na palci u nohy, ale v i v kotnících, kolenou, zápěstích i kloubech prstů.
Tichý nepřítel
Počáteční stadia onemocnění lidé většinou nezaznamenají, projevuje se totiž pouze zvýšenou hladinou kyseliny močové v krvi.
Varováním je až akutní záchvat, kdy je postižený kloub náhle oteklý, bolestivý a citlivý, kůže na něm je napnutá a lesklá. Obvykle dna jako první napadne kloub na palci u nohy.
Nebezpečí dny je bohužel v tom, že se často pojí s dalšími nemocemi, jako je vysoký tlak, zvýšený cholesterol, cukrovka nebo choroby ledvin.
Léčba existuje
Dnu diagnostikuje i praktický lékař, když z moči a krve zjistí, jaká je ve vašem organismu hladina kyseliny močové. Prvním krokem na cestě ke zlepšení je úprava jídelníčku a životního stylu, dále podle stadia nemoci dostanete léky na snížení koncentrace kyseliny močové v krvi, případně na podporu jejího vylučování z organismu.
Jestliže jde o akutní stadium, jsou vhodné protizánětlivé léky a analgetika. Uleví také ledování bolavých míst a klidový režim.
Bojujte v kuchyni
Lidé trpící tímto onemocněním by měli jíst potraviny s co nejmenším množstvím purinů, což jsou látky, které přispívají k tvorbě kyseliny močové.
Je vhodné se vyhnout červenému masu, pivu, kávě i výrobkům z bílé mouky, problémy způsobují některé druhy zeleniny, jako čočka, květák nebo špenát.
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Potraviny, které přispívají k nemoci dna. Pozor na maso i zeleninu
Naopak třešně a jahody kyselinu močovou neutralizují a jsou ideálním „lékem“. Při dně je také velmi důležité dodržovat pitný režim, aby puriny odcházely co nejdříve z těla ven.
Pomůže lékař, ale i bylinky
Od lékaře dostanete léky na snížení koncentrace kyseliny močové v krvi, případně na podporu jejího vylučování z organismu.
Dobré výsledky při akutním záchvatu dny má lék kolchicin, který se získává z jedovatého ocúnu jesenního. Užívá se v malých dávkách, dokud nezačnou obtíže ustupovat. V té době se nesmí pít žádné bylinné čaje.
Uleví i ledování bolavých míst a klidový režim. Pomohou také bylinky, účinné jsou obklady z vrbky úzkolisté. Doporučují se i bylinné čaje s obsahem kopřivy, přesličky rolní, tolice vojtěšky a březového listu. Proplachují močové cesty, a tak se soli lépe vyplavují z těla.
Článek vznikl pro časopis Chvilka pro tebe.