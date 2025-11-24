Co opravdu funguje proti nachlazení. Rady, jak zastavit nemoc v začátku

Na podzim lidé častěji onemocní. Tělo se hůř brání virům, imunita slábne a nemoc se šíří rychleji. Často ale máte příležitost zastavit ji dřív, než naplno propukne. Poradíme vám, jak na to.

Ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Znáte ten pocit, kdy se necítíte úplně ve své kůži, ale ještě byste o sobě neřekli, že jste nemocní? Začne to nenápadně – trochu vás škrábe v krku, občas si musíte odkašlat nebo popotáhnout nosem a jste unavenější než obvykle.

V takové chvíli má většina z nás tendenci to přehlédnout. Jenže právě tehdy tělo už bojuje s viry, které se do něj dostaly třeba v práci, v obchodě nebo v autobuse. Imunitní systém spouští poplach a snaží se vetřelce zastavit, než se nemoc naplno rozjede. Pokud mu v tom pomůžete, máte velkou šanci, že se uzdravíte dřív, než vás nachlazení opravdu dostihne.

Chřipka, covid nebo nachlazení? Poznejte, která nemoc vás trápí

Stačí poslouchat svoje tělo a dodat mu pro jeho boj s nemocí tu správnou „munici“. Většinou je to klid na lůžku, dostatek tekutin, vitaminy a minerály.

Viry, nebo bakterie

Náš imunitní systém nejčastěji bojuje s viry. Až devadesát procent infekcí horních cest dýchacích způsobují právě respirační viry. Jen zbylých deset procent mají na svědomí bakterie, které je potřeba léčit antibiotiky. V minulosti se však antibiotika často předepisovala zbytečně i na virová onemocnění, na která neúčinkují. Pokud je navíc člověk neužívá správně nebo je nedobere, může si přivodit takzvanou antibiotickou rezistenci – stav, kdy na něj léky už nepůsobí.

Když přijdete k lékaři s běžnou virovou infekcí, tedy nachlazením nebo chřipkou, na ně přímo lék na míru ani neexistuje. Doporučují se přípravky, které zmírní vedlejší účinky onemocnění – bolest, horečku, zánět, ucpaný nos či dutiny apod.

Proti chřipce pak také existuje prevence v podobě očkování. Obecně se ale v případě viróz doporučuje hlavně klid na lůžku a dostatek tekutin, které pomohou nemoc z těla vyplavit. Pomůže také nemoc podchytit včas, při prvních příznacích, a zastavit ji tím, že podpoříte svoji imunitu.

Na to funguje hlavně vitamin C, D, A, E a skupina B spolu se zinkem, selenem, železem a hořčíkem. Tyto látky podporují obranyschopnost, zkracují průběh nachlazení a je vhodné je doplňovat i preventivně v období chřipek a viróz.

Pomoc z přírody

Alternativou při virových onemocněních mohou být rostlinné (fyto) léky, které pomáhají hlavně v počátečních stadiích nemoci a tělo přitom zbytečně nezatěžují. Obsahují přírodní výtažky s účinky, které chrání dýchací cesty před viry a bakteriemi, podporují vykašlávání hlenu a zároveň posilují imunitu.

Mezi nejznámější patří Kaloba – lék z jihoafrické pelargonie, která se používá už po staletí. Tahle rostlina sice nese stejné jméno jako okrasné muškáty, které máme doma, ale jde o zcela jiný druh, který roste pouze v jižní Africe. Když vás trápí rýma nebo nachlazení, může pomoci inhalace, která zvlhčí dýchací cesty, uvolní hlen a uleví od ucpaného nosu.

Babské rady při nachlazení. Majoránka pomůže na ucpaný nos, tymián na kašel

Podle lékařky Jarmily Seifertové je důležité pečovat o dýchací cesty včas, nejen když se objeví rýma nebo nachlazení. „Na zlepšení stavu dýchacích sliznic je důležitý volný nos a zvlhčená sliznice. Nos je vstupní brána pro všechny škodliviny,“ vysvětluje lékařka.

Doporučuje proto dva jednoduché postupy – pravidelné proplachování nosu, nejlépe vincentkou, a inhalaci pomocí vhodného přístroje. Inhalátory umožňují účinné vdechování léčiv, přičemž vincentka podporuje tvorbu nitroplicního hlenu a usnadňuje dýchání.

Není kašel jako kašel

Existují dva základní druhy kašle – suchý a vlhký. Suchý kašel bývá dráždivý, nutí ke stálému pokašlávání a unavuje, zatímco vlhký pomáhá tělu zbavit se hlenu z dýchacích cest. Proto je důležité rozlišit, který typ vás trápí, a podle toho zvolit vhodnou léčbu. To znamená, jestli kašlání tlumit, nebo podpořit.

U suchého kašle pomáhají přípravky, které tlumí dráždění, bolest a umožňují klidně spát, zatímco u vlhkého je potřeba hlen rozpustit a usnadnit jeho vykašlávání. V lékárně najdete na obojí řadu volně prodejných sirupů, kapek i pastilek, které přinášejí úlevu, jen je potřeba vybrat na ten správný kašel.

Pomáhá ale i dostatek tekutin, klid a vlhký vzduch v místnosti. Pokud však kašel trvá déle než deset dní nebo se zhoršuje, je vhodné zajít k lékaři.

Článek vznikl pro časopis Rytmus života.

