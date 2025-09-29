Jak poznat a účinně léčit bradavice. Tyto rady vám pomohou

Bradavice i jiné kožní výrůstky nejsou nebezpečné, ale dokážou potrápit. Někdy bolí, jindy překážejí a často nám vadí i vzhledově. Dobrá zpráva je, že většiny se dá zbavit a některým lze i předcházet.
Bradavice se nejčastěji objevují na noze či ruce.

Bradavice se nejčastěji objevují na noze či ruce. | foto: Profimedia.cz

S léčbou bradavic začněte raději co nejdříve.
Počítačové kresby virových částic HPV na kůži člověka, které způsobují...
Kožní útvary
Bradavice na spodní straně jazyka, za kterou může infekce způsobená lidským...
6 fotografií

Základem úspěšné léčby je potřeba zjistit, co vlastně na kůži máme. Ve většině případů jde o bradavice způsobené lidským papilomavirem (HPV), před kterým je dobré se chránit prevencí, například do společných sprch chodit jen v pantoflích.

Objeví se u každého desátého dospělého a u dětí ještě častěji, protože jejich imunita není tak silná. Přenášejí se dotykem, typicky tam, kde chodíme bosí.

Papilomaviry útočí. Na bezpečný orální sex zapomeňte

Virové bradavice

Do této skupiny patří několik typů podle místa, kde se objevují. Všechny mají společného původce, tedy virus HPV. Léčba se většinou podobá: v domácích podmínkách pomáhají přípravky s kyselinou salicylovou, u lékaře se používá kryoterapie nebo laser. Jsou to tedy:

Obyčejné virové bradavice vypadají jako malé hrbolky s drsným povrchem, šedavé až nažloutlé barvy. Objevují se hlavně na rukou, kolem nehtů a na kolenou. Jsou nakažlivé a snadno se šíří poškrábáním.

Aktuální číslo

Rytmus života

Předplatné můžete objednávat zde

Plantární bradavice rostou na chodidlech. Připomínají kuří oka, ale prorůstají do hloubky a bolí při došlapu. Často mají uprostřed černé tečky. Ploché bradavice jsou malé, hladké, barvy kůže. Objevují se často ve větším počtu na obličeji nebo na hřbetech rukou, typické jsou u dětí a mladých lidí.

Genitální bradavice (kondylomata)

Objevují se v intimních oblastech, mohou srůstat do větších shluků. Jsou vysoce nakažlivé a přenášejí se pohlavním stykem. Léčba patří vždy do rukou lékaře.

Stařecké bradavice (seboroické keratózy)

Mají hnědou až černou barvu a vypadají, jako by byly „přilepené“ na kůži. Nejsou nakažlivé a objevují se hlavně po čtyřicítce. Zdravotně nevadí, odstraňují se spíše kvůli vzhledu.

Nezhoubné nádory, které dokážou potrápit. Jak se zbavit fibromů?

Fibromy (měkké výrůstky)

Jsou to malé kožní „převisy“ nebo „nitky“ na krku, v podpaží, pod prsy či v tříslech. Nejsou nebezpečné, ale mohou překážet nebo vadit vzhledem.

Kuří oka a mozoly

Jsou způsobené tlakem bot. Kuří oko je menší a bolestivé, mozol je větší ztvrdlá plocha. Nejsou nakažlivé, řeší se změkčujícími mastmi, náplastmi či pedikúrou.

Moderní léčba bradavic

Kryoterapie je dnes nejčastější a nejšetrnější metodou odstranění bradavic. Výrůstek se zmrazí kapalným dusíkem na -196 °C a odumře i s kořínkem. Zákrok je rychlý, bez řezání a bez dlouhé rekonvalescence.

„Běžně stačí jedna až tři návštěvy,“ říká dermatoložka Jana Třešňák Hercogová. U bradavic na chodidlech se účinnost zvyšuje předchozím změkčením kyselinou salicylovou. „Dnes mohou pacienti požádat o ošetření aplikátorem SIAD, který umožňuje přesné a bezpečné zmrazení bez poškození okolní kůže,“ dodává specialista Iordanis Paraskevopulos.

Článek vznikl pro časopis Rytmus života.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

VIP a proměny. Přehnali to s plastikami a přestávají si být podobní

Touha po věčném mládí někdy může přerůst v posedlost. A své o tom vědí i některé slavné hvězdy. Snaží se za každou cenu udržet mladistvý vzhled nebo se zbavit zdánlivých nedokonalostí. Volí botox,...

Jak se jmenují doopravdy? Skutečná jména známých hvězd

Známe je pod nějakým jménem, ale jejich rodiče jim dali jména jiná. Podívejte se do galerie, kterým hvězdám bylo doporučeno změnit si rodné jméno a rázem se z nich stal někdo jiný. Patří sem Marilyn...

Lidé mající negativní postoj ke stárnutí umírají až o sedm let dřív, říká socioložka

Premium

Vnímáte stáří jako krutou nevyhnutelnost? Nebo jako požehnání, kterého se můžete jednou dožít? Pokud vnímáte budoucnost spíše jako optimistický scénář, jste ve výhodě. Lidé mající negativní postoj ke...

Herec Jude Law může být pyšný táta. Dcera Iris září krásou i úspěchem

Čtyřiadvacetiletá modelka Iris Law díky svému slavnému tatínkovi, herci Jude Lawovi, vplula do světa šoubyznysu s naprostou lehkostí. V tomto světě se cítí jako ryba ve vodě a na přehlídkových molech...

Nemá ruce ani nohy, přesto si žena užívá spokojeného života

Šestadvacetiletá Briel Adamsová se narodila s mužskými pohlavními orgány. Neměla ruce ani nohy a její příchod na svět nebyl jednoduchý. V pubertě si uvědomila, že se necítí být mužem, a dnes si užívá...

Když vlasy řídnou. Kofein jako vědecky ověřený pomocník proti vypadávání vlasů

Advertorial

Řídnutí vlasů je běžný problém, který postihuje muže i ženy. Genetika, hormonální změny nebo životní styl ovlivňují jejich hustotu a pevnost. Řešení existují – od zdravého životního stylu až po...

29. září 2025

Horoskop na poslední zářijový týden. Ryby čeká nová láska, Lvy potrápí výdaje

Týden začíná a hvězdy vašemu znamení mohou pomoci k tomu, abyste následující dny nejen zvládli, ale také si je užili, případně se vyvarovali rozhodnutí, která by se vám nemusela vyplatit. Co vás čeká?

29. září 2025

Příběh Mariany: Nemůžu vystát tchyni, podle ní dělám všechno špatně

Manžela jsem poznala na vysoké škole a byla to láska na první pohled. Oba jsme za sebou měli už nějaké nepovedené vztahy, takže jsme věděli, co od partnera chceme a co nechceme. Zdálo se, že je vše...

29. září 2025

Jak poznat a účinně léčit bradavice. Tyto rady vám pomohou

Bradavice i jiné kožní výrůstky nejsou nebezpečné, ale dokážou potrápit. Někdy bolí, jindy překážejí a často nám vadí i vzhledově. Dobrá zpráva je, že většiny se dá zbavit a některým lze i...

29. září 2025

Ráno mnohem krásnější. S těmito pomocníky se vzbudíte krásná a svěží

Večer vaše pleť odpočívá, stejně tak i celé tělo. A právě tehdy má největší schopnost regenerace. Noční kosmetická péče je důležitá k tomu, aby byla ráno pokožka svěží, hydratovaná a připravená na...

29. září 2025

Nejen pro sportovce. Batohy vynosíte i do města místo kabelky

Batohy už dávno nejsou jen součást turistického nebo sportovního vybavení. Městské batohy a batůžky umějí spolehlivě nahradit kabelky.

29. září 2025

Máme empatické lékaře, kteří chtějí pomoct. Jiní to nemají v povaze, říká odbornice

Premium

Prevence zachraňuje životy, přesto ji Češi stále podceňují. O tom, proč je důležité chodit na vyšetření, jak se vyznat v záplavě informací a proč bychom neměli zdraví nechávat jen na lékařích,...

29. září 2025

Pečené kotlety s bylinkovými bramborami

Pečené kotlety s bylinkovými bramborami
Recept

Lehké

40 min

Použijte bylinky k dochucení masa a brambor. Vykouzlíte výborný pokrm.

Nevědomý přenos úzkostí na děti ovlivní komunikační styl celé rodiny, líčí psycholožka

Premium

„Nejsem přece blázen, mě jen bolí záda!“ Tak ještě před dvaceti lety reagovali pacienti, když se u jejich nemocničního lůžka objevil klinický psycholog. Dnes už je to lepší. „Lidé si víc uvědomují...

28. září 2025

Žena díky faceliftu extrémně omládla, lidé jsou z proměny nadšení

Michelle Woodová z USA si po padesátce nadělila plastiku v Mexiku, která z ní udělala jinou ženu. Omládla minimálně o dvacet let a svým vzhledem vyrazila dech nejen rodině. Facelift ji omladil...

28. září 2025  11:17

Horečka v těhotenství může ohrozit plod. Paracetamol je nejbezpečnější možností

„Neposlouchejte Trumpa,“ radí lékaři. Vysoká horečka může být pro plod mnohem větším rizikem než paracetamol. Jaké léky na horečku nebo bolest hlavy se nesmí v těhotenství a co naopak ano?

28. září 2025

Touha po volnosti i nuda. Která znamení nechávají partnery na druhé koleji

V partnerství většina z nás očekává, že se bude nacházet na předních příčkách zájmu svého partnera. Jsou však astrologická znamení, která vás z piedestalu sesadí poměrně rychle a nepřijde jim na tom...

28. září 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.