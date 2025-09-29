Základem úspěšné léčby je potřeba zjistit, co vlastně na kůži máme. Ve většině případů jde o bradavice způsobené lidským papilomavirem (HPV), před kterým je dobré se chránit prevencí, například do společných sprch chodit jen v pantoflích.
Objeví se u každého desátého dospělého a u dětí ještě častěji, protože jejich imunita není tak silná. Přenášejí se dotykem, typicky tam, kde chodíme bosí.
Virové bradavice
Do této skupiny patří několik typů podle místa, kde se objevují. Všechny mají společného původce, tedy virus HPV. Léčba se většinou podobá: v domácích podmínkách pomáhají přípravky s kyselinou salicylovou, u lékaře se používá kryoterapie nebo laser. Jsou to tedy:
Obyčejné virové bradavice vypadají jako malé hrbolky s drsným povrchem, šedavé až nažloutlé barvy. Objevují se hlavně na rukou, kolem nehtů a na kolenou. Jsou nakažlivé a snadno se šíří poškrábáním.
Plantární bradavice rostou na chodidlech. Připomínají kuří oka, ale prorůstají do hloubky a bolí při došlapu. Často mají uprostřed černé tečky. Ploché bradavice jsou malé, hladké, barvy kůže. Objevují se často ve větším počtu na obličeji nebo na hřbetech rukou, typické jsou u dětí a mladých lidí.
Genitální bradavice (kondylomata)
Objevují se v intimních oblastech, mohou srůstat do větších shluků. Jsou vysoce nakažlivé a přenášejí se pohlavním stykem. Léčba patří vždy do rukou lékaře.
Stařecké bradavice (seboroické keratózy)
Mají hnědou až černou barvu a vypadají, jako by byly „přilepené“ na kůži. Nejsou nakažlivé a objevují se hlavně po čtyřicítce. Zdravotně nevadí, odstraňují se spíše kvůli vzhledu.
Fibromy (měkké výrůstky)
Jsou to malé kožní „převisy“ nebo „nitky“ na krku, v podpaží, pod prsy či v tříslech. Nejsou nebezpečné, ale mohou překážet nebo vadit vzhledem.
Kuří oka a mozoly
Jsou způsobené tlakem bot. Kuří oko je menší a bolestivé, mozol je větší ztvrdlá plocha. Nejsou nakažlivé, řeší se změkčujícími mastmi, náplastmi či pedikúrou.
Moderní léčba bradavic
Kryoterapie je dnes nejčastější a nejšetrnější metodou odstranění bradavic. Výrůstek se zmrazí kapalným dusíkem na -196 °C a odumře i s kořínkem. Zákrok je rychlý, bez řezání a bez dlouhé rekonvalescence.
„Běžně stačí jedna až tři návštěvy,“ říká dermatoložka Jana Třešňák Hercogová. U bradavic na chodidlech se účinnost zvyšuje předchozím změkčením kyselinou salicylovou. „Dnes mohou pacienti požádat o ošetření aplikátorem SIAD, který umožňuje přesné a bezpečné zmrazení bez poškození okolní kůže,“ dodává specialista Iordanis Paraskevopulos.
