Nemoc, která se zaměňuje s demencí. Normotenzní hydrocefalus se dá ale léčit

Zhoršení paměti ve vyšším věku nemusí vždy znamenat nevratnou záležitost. Existuje onemocnění zvané hydrocefalus, které se často plete s demencí, ale při správné diagnóze ho lze účinně řešit.

Pokud se vašemu blízkému v seniorském věku začne zhoršovat paměť a začne mluvit trochu „z cesty“, většina lidí to okamžitě vyhodnotí jako přirozený projev stárnutí, stařecké demence nebo Alzheimerovy choroby. Podobně a často velmi automaticky k tomu někdy přistupují i lékaři a právě tehdy se může snadno přehlédnout onemocnění, které na rozdíl od těch ostatních má řešení a vede až k plnému odstranění příznaků podobných demenci.

Jde o takzvaný normotenzní hydrocefalus, tedy hromadění mozkomíšního moku v mozku. Když se na něj přijde včas, nemocný se může vrátit psychicky do plné kondice. Zásadní je na tuto možnost myslet a nespokojit se hned s prvním vysvětlením.

Kombinace tří příznaků

Nemoc se začne projevovat postupně a trochu nenápadně, a i proto se dá snadno zaměnit s jiným typem onemocnění. Člověk začíná hůř chodit, jeho chůze je nejistá, kroky jsou krátké a působí dojmem, jako by se jen obtížně odlepoval od země. K tomu se přidává zpomalené myšlení, potíže s pamětí a někdy i problémy s udržením moči.

Právě kombinace těchto tří příznaků – chůze, paměť a moč – je ale pro hydrocefalus charakteristická. V praxi se mnohdy často posuzují odděleně: potíže s chůzí se přičítají věku, zapomínání demenci a inkontinence jiným zdravotním obtížím. To pak snadno vede k tomu, že se na skutečnou příčinu přijde až s odstupem.

Pro běžného člověka není snadné tyto stavy od sebe rozeznat, ale určité signály mohou napovědět. Všímejte si především změny chůze – pokud je náhle pomalejší, nejistá a jakoby těžkopádná, nejde jen o běžné zhoršení fyzické kondice. Sledujte také, jestli se potíže objevují souběžně – tedy zda se vedle zapomínání přidává i zhoršená pohyblivost nebo potíže s udržením moči.

Užitečné je změny si zapisovat: kdy se objevily, jak rychle postupují a co se zhoršuje nejvíc. Právě tento přehled pomůže lékaři lépe pochopit vývoj potíží. Pokud tyto příznaky pozorujete, nečekejte, ale objednejte sebe nebo svého blízkého, kterého se to týká, na vyšetření, kde můžete zmínit i podezření na hydrocefalus.

Podrobnější testování napoví

Důležité je na tuto možnost myslet a nenechat se odradit prvním odmítnutím nebo nedostatečným vysvětlením. Pokud se u staršího člověka objeví kombinace uvedených příznaků, má smysl žádat podrobnější testování.

Základem je neurologické vyšetření a zobrazovací metody, především CT nebo magnetická rezonance mozku. Lékaři mohou doplnit i speciální testy, například odběr mozkomíšního moku, který pomůže odhadnout, jak by pacient reagoval na léčbu. Je ale důležité se na tato vyšetření přímo zeptat a trvat na tom, aby se tato možnost skutečně zvažovala.

Samotné řešení hydrocefalu pak totiž spočívá pouze v poměrně běžném neurochirurgickém zákroku. Lékaři zavedou tenkou hadičku, takzvaný shunt, která odvádí přebytečný mozkomíšní mok z mozku do jiné části těla, nejčastěji do dutiny břišní, kde se přirozeně vstřebá.

Operace patří mezi standardní výkony a obvykle netrvá dlouho, pacient však po ní zůstává několik dní v nemocnici. Nejde sice o zcela zanedbatelný zákrok, ale ve srovnání s tím, jak výrazně může zlepšit kvalitu života, dává velký smysl.

U řady lidí se po něm zlepší chůze, myšlení i orientace natolik, že se vracejí k běžnému fungování, které už okolí třeba dávno považovalo za ztracené.

Příznaky hydrocefalu

Nemoc se obvykle projevuje kombinací změn v chování i pohybu: člověk začne zapomínat, hůř se soustředí a působí zpomaleně, může být nejistý při chůzi, dělat drobné, šouravé kroky a ztrácet rovnováhu. Často se přidávají potíže s udržením moči.

Nemusí se ale objevit všechny příznaky najednou ani v plné míře – někdy se zpočátku ukáže jen jeden z nich a ostatní se přidají později. Typické je, že se tyto změny rozvíjejí postupně a mohou se zhoršovat, takže okolí má pocit, že jde o běžné stárnutí nebo demenci, ve skutečnosti ale může jít o stav, který lze při včasném záchytu řešit.

Nemoc, která se zaměňuje s demencí. Normotenzní hydrocefalus se dá ale léčit

Zhoršení paměti ve vyšším věku nemusí vždy znamenat nevratnou záležitost. Existuje onemocnění zvané hydrocefalus, které se často plete s demencí, ale při správné diagnóze ho lze účinně řešit.

