Na počátku proměny Jakub vážil 135 kilogramů. On sám už tehdy věděl, že je potřeba něco udělat, aby se zlepšil jeho zdravotní stav a aby stačil svým dvěma malým dětem. Tehdy mu ale do cesty v rámci Výměny manželek přišla influencerka a podnikatelka Nela Slováková, která ho v hubnutí popostřčila. Sám Jakub v rozhovoru pro iDNES.cz prozradil, že nebýt Nely, nic extrémního by se zřejmě neudálo. Ale právě díky sázce se nastartovala jeho dechberoucí proměna.
„Po dovolené jsem chtěl sám už s něčím začít, ale nebylo to tak velké odhodlání. Díky Nele jsem měl jednodušší start. A upřímně říkám, že nebýt jí, tak bych si nemohl dovolit platit si fitko, trenéra a výživového poradce v tak časté míře,“ uvedl Jakub pro iDNES.cz.
K 1. 10. váží Jakub 82,9 kilogramu, vyhrál tedy sázku s podnikatelkou a influencerkou Nelou Slovákovou. „Můj plán byl od začátku dvaaosmdesát nebo třiaosmdesát kilo. Ale jak hodně lidí poznamenalo předtím, ke konci to půjde pomalu a šlo to pomalu. Ale je to pecka,“ smál se Jakub, který se po vážení těšil na to, že si dá svou klasickou zdravou snídani
„Rozhodně se nepůjdu hned přežrat. Pojedu dál ve zdravém životním stylu,“ podotkl v živém vysílání na Instagramu. „A jak to dopadne s Bali? My už jsme se o tom bavili s Nelou v červnu. Nebude to Bali, bude to jiná destinace, protože se nám Bali tolik nelíbilo. Mně osobně by se víc líbilo Mexiko, ale záleží to na Nele,“ uvedl Jakub s tím, že Nela na převážení nedorazila.
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Nutno podotknout, že jeho obrovskou podporou mu od začátku byla jeho manželka Anežka, která mu pomáhala s přípravou jídla, motivovala ho, navíc začal také praktikovat zdravý životní styl, proměnou tedy prošla i ona. „Díky ní jím tak, jak mám. Já bych to sám už nezvládl. Jsem řidič autobusu, brzy vstávám, pak samozřejmě chodím i do fitka a běhám okolo domu. Takže tolik času na přípravy jídel bych neměl. To už bych pak asi ani nemohl jít spát,“ podotkl.
Těžké byly pro Jakuba nejen začátky, ale i poslední týdny před finálním vážením. Odvedl opravdu skvělou práci a hodně na sobě zamakal. Dokonce zvládl mít za jeden den až tisíc aktivních minut. Na rotopedu nebo běžeckém pásu trávil i hodinu. Na videích na svém účtu na Instagramu pravidelně svým fanouškům ukazoval, jak propocené má triko. Do toho se musel vyrovnávat s nemocí manželky či dětí. Sám onemocněl angínou, kterou léčil pomocí antibiotik.
„Kdybych měl říct, kdy to pro mě bylo nejtěžší, tak teď. Dřu, makám, nevzdávám se. Mám brutální chutě, snědl bych všechno, ale držím se. Největší dík patří stále mé ženě Anežce. Se vším mi pomáhá, připravuje mi poctivě na druhý den svačiny a obědy. Pomáhá doma se zvířaty, abych já mohl makat,“ svěřil se ve stories svým fanouškům na Instagramu zhruba týden před koncem sázky.
Právě na Instagramu ho sleduje už téměř pětasedmdesát tisíc lidí, kteří mu drží palce a odměnu v podobě dovolené mu přejí. Navíc má od fanoušků zpětnou vazbu, že je pro ně inspirací k hubnutí.
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Za celou dobu ani jednou nepomyslel, že by si cestu k cíli usnadnil injekcemi na hubnutí. „Miluji jídlo, to u mě nepřipadalo v úvahu. Takže si neumím představit, že bych najednou nic nejedl. A popravdě řečeno, já se těch injekcí i bojím. Co já vím, co to udělá s mým tělem? Co se třeba projeví za dvacet let? Raději volím cestu pohybu a zdravé stravy,“ doplnil.
Radost z Jakubovy výhry má i Nela Slováková. Sice musí celé jeho rodině zaplatit exotickou dovolenou, ale těší ji fakt, že díky ní Jakub nastartoval zdravý životní styl a změnil se opravdu k nepoznání.
Jakuba čeká ještě odstranění přebytečné kůže v oblasti břicha. Vytahaná kůže ho limituje nejen při sportu, ale i běžných denních činnostech. Bohužel jeho cesta za vysněným tělem nebude zrovna procházkou růžovým sadem, protože se objevily menší komplikace související s jeho spánkovou apnoí.
„Myslel jsem si, že se toho dočkám už brzy, ale nelze mi to udělat na klinice plastické chirurgie. Po zákroku bude potřeba mě okamžitě převézt na jednotku intenzivní péče. Bude to delší kolečko, protože budu muset žádat pojišťovnu a zřejmě se tak břicha bez převisu jen tak nedočkám,“ uvedl na svém profilu Jakub. Rozhodně svou další pomyslnou metu nevzdává, jen si na její dosažení bude muset trochu počkat.