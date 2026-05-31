Člověk funguje jako propojený systém, kde se fyzická a psychická stránka neustále ovlivňují. A tak například mozek potřebuje pro svou práci dostatek živin, aby dokázal správně zpracovávat podněty, regulovat emoce a udržovat vnitřní rovnováhu.
Pokud některé látky chybí nebo jsou v nerovnováze, projeví se to nejen únavou nebo slabostí, ale často právě neklidem, podrážděností nebo změnami nálad. Přitom by stačilo jen potřebný prvek doplnit.
Hořčík pomáhá proti únavě i stresu. Tipy, jak ho doplnit co nejlépe
Jeho nedostatek se projevuje nervozitou, vnitřním napětím, podrážděností a potížemi se spánkem. Lidé, kterým chybí, často také nedokážou psychicky vypnout a k tomu se fyzicky mohou přidávat i svalové křeče, tiky, bušení srdce nebo únava.
Jak ho doplnit: ořechy, semínka, listová zelenina, banány, celozrnné obiloviny, kvalitní minerálka.