Největší britská rodina oznámila, že čeká dvaadvacátého potomka

Čtyřiačtyřicetiletá Sue je prý ve skvělé kondici, takže nic nebrání tomu, aby porodila další dítě. Výchova potomků je pro ni to nejpřirozenější, co ji v životě potkalo.

Ačkoli je už několikanásobnou babičkou, na výchovu dalšího vlastního dítěte se prý těší. S manželem nepobírají od státu žádné dávky, o děti jsou schopni se postarat sami.

„Jsem nyní v patnáctém týdnu těhotenství a už se moc těším na to, až nám lékař sdělí, jakého pohlaví miminko je. Je nám to jedno, hlavně aby bylo dítě zdravé. Já si však myslím, že to bude chlapec,“ sdělila Sue pro Daily Mail.

Starost o takto početnou rodinu není jednoduchá. Sue musí nakrmit mnoho hladových krků a v domě je potřeba udržovat pořádek, aby nenastal chaos. S tím jí už ovšem pomáhají starší děti. Když jdou prát prádlo, musí vyprat osmnáct kilo oblečení. Děti však vzorně matce pomáhají a neprotestují. Stejně tak pomáhají i s péčí o mladší sourozence.

„Každý den nám trvá zhruba tři hodiny, než uklidíme dům do původního stavu, aby tu byl pořádek,“ pokračovala jednadvacetinásobná maminka.

Problém nastává i ve chvíli, kdy cestují na dovolenou. Na letišti musí být velmi obezřetní, aby se mladší děti neztratily. Letos rodina vyrazila na dovolenou na Floridu a chystají se ještě do Holandska. Těhotenství prý Sue nijak neomezuje a má štěstí, že její požehnaný stav měl vždy klidný průběh.

Dohromady mají zatím jednadvacet dětí – Chrise (30), Sophii (25), Chloe (23), Jacka (22), Daniela (20), Luka (18), Millie (17), Katie (16), Jamese (15), Ellie (14), Aimee (13), Joshe (12), Maxe (11), Tillie (9), Oscara (7), Caspera (6), Hallie (4), Phoebe (3), Archieho (18 měsíců) a Bonnie (11 měsíců).