Mozek je neuvěřitelně složitý a dosud stále ne zcela probádaný orgán, který každou sekundu zpracuje tolik informací, které by nedokázal pojmout ani ten nejvýkonnější počítač na světě. A kdyby měl uchovat všechny podněty, signály a vjemy, kterým jsme vystaveni, musel by být větší než naše tělo.
Naštěstí nemusí, naše smysly mu ty informace už třídí. Věděli jste třeba, že se s přibývajícím věkem zmenšuje, nebo že využívá jenom 20 % celkové spotřeby kyslíku? I spousty dalších věcí o něm vás překvapí, to jsme si jisti.
1. Hmotnost mužského mozku dosahuje 1 500 g, ženského 1 300 g.
2. Je nejhladovějším orgánem lidského těla, spotřebuje 20 % z celkového příjmu glukózy.
3. Jeho hmotnost představuje pouhá 2% z váhy těla.
4. Krevní cévy v mozku měří kolem 640 km.
5. Mozek našich předků byl velký zhruba jako mozek šimpanze, dnes je asi 3x takový.
6. Mozek váží 2x míň než naše pokožka.
7. Skládá se cca ze 100 miliard neuronů a pro každý existuje od 1 000 do 10 000 synapsí, propojení s jinými neurony.
8. Je to tlusťoch, z 60 % ho tvoří tuk. Při hmotnosti 1 500 g tomu odpovídá 900 g tuku.
|
Když mozek jede na půl plynu: proč přichází mozková mlha a jak se z ní dostat
9. Pokud na 8 až 10 sekund nedostane okysličenou krev, ztratíte vědomí.
10. Mozek může žít cca 4 až 6 minut bez kyslíku, pak začne odumírat.
11. 5 až 10 minut bez kyslíku může mít za následek jeho trvalé poškození.