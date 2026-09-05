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Vrásky ani podbradek nevycvičíte. K čemu vám jsou obličejové cviky?

Ivana Vaňkátová
  4:00
Face yoga může pomoci aktivovat mimické svaly a zpevnit tváře, tuk v obličeji...

Face yoga může pomoci aktivovat mimické svaly a zpevnit tváře, tuk v obličeji ale sama o sobě nespálí. | foto: ChatGPTredakce s využitím AI, Midjourney

Face yoga může pomoci aktivovat mimické svaly a zpevnit tváře, tuk v obličeji...
Face yoga může pomoci aktivovat mimické svaly a zpevnit tváře, tuk v obličeji...
Face yoga může pomoci aktivovat mimické svaly a zpevnit tváře, tuk v obličeji...
Face yoga může pomoci aktivovat mimické svaly a zpevnit tváře, tuk v obličeji...
12 fotografií
Obličejová jóga slibuje na sociálních sítích zázraky na počkání – ostrou linii čelisti, zvednutá víčka a vyhlazené vrásky bez jehel. Vědecký výzkum je však podstatně střízlivější. Zatímco některé studie potvrzují mírné zpevnění mimických svalů a plnější tváře, možnost cíleného spalování tuku nebo celkového vyhlazení podbradku pomocí cvičení věda nepotvrdila. Podívejme se na obličejové cviky, které má smysl vyzkoušet, a na to, co od nich i od masáží nebo lymfodrenáže obličeje reálně očekávat.

Představa, že intenzivní grimasy před zrcadlem vymažou roky gravitace, je lákavá. Abychom ale pochopili, co cvičení obličeje opravdu dokáže a co jsou jen pohádky, je potřeba se nejdřív podívat, z čeho se tvář vlastně skládá – z mimických svalů, podkožního tuku, samotné kůže a vody s lymfou.

Co obličejové cviky umí a proč jimi nespálíte tuk?

Prvním tvrzením, které je potřeba uvést na pravou míru, je představa lokálního odbourávání tuku na konkrétním místě obličeje. Takzvaná spot reduction (tedy cílené spalování tuku cvičením dané partie) neexistuje na břiše ani v obličeji. Není vědecky prokázáno, že by obličejovými cviky šlo zredukovat podkožní tuk na tvářích nebo pod bradou.

Výzkumy ohledně cvičení obličeje sice existují, vědci jsou ale ve svých závěrech o dost opatrnější než návody na internetu:

  • Svalový tonus versus kolagen: Klinická studie publikovaná v časopise Medicina (2025) potvrdila, že osmitýdenní intenzivní face yoga mění mechanické vlastnosti (napětí a tuhost) některých mimických svalů (např. svalů kolem úst a tváří). Neštěpí však tuky ani nezvyšuje tvorbu dermálního kolagenu v pleti, jak se často mylně uvádí.
  • Výsledky studie Northwestern University: Zřejmě nejznámější studie na toto téma (publikovaná v časopise JAMA Dermatology) sledovala ženy středního věku, které poctivě cvičily 20 týdnů. Výsledek? Tváře jim viditelně zpevněly a získaly plnější tvar. Posílením svalů pod kůží se totiž dá celkem pěkně dorovnat tuk, který z obličeje s věkem přirozeně mizí. Lékaři, kteří výsledky hodnotili, ale potvrdili zlepšení hlavně v oblasti lícních kostí a tváří – na hluboké vrásky na čele cvičení takový vliv nemělo.
  • Kde cvičení nepomohlo: Výzkumy shodně potvrzují, že cvičení nemá vliv na celkový objem krku nebo radikální změny kontur dolní čelisti.
  • Systematický přehled z konce roku 2025: Komplexní přehled v prestižním Aesthetic Surgery Journal Open Forum (2025) analyzoval dosavadní studie a dospěl k závěru, že vědecké důkazy jsou stále metodicky různorodé. Protože se výzkumů zatím zúčastnilo jen málo lidí, nemáme v rukách žádný zaručený návod, který by fungoval úplně na každého.
Face yoga může pomoci aktivovat mimické svaly a zpevnit tváře, tuk v obličeji ale sama o sobě nespálí.
Face yoga může pomoci aktivovat mimické svaly a zpevnit tváře, tuk v obličeji ale sama o sobě nespálí.
Face yoga může pomoci aktivovat mimické svaly a zpevnit tváře, tuk v obličeji ale sama o sobě nespálí.
Face yoga může pomoci aktivovat mimické svaly a zpevnit tváře, tuk v obličeji ale sama o sobě nespálí.
Face yoga může pomoci aktivovat mimické svaly a zpevnit tváře, tuk v obličeji ale sama o sobě nespálí.
12 fotografií

Rozdíl mezi stravou a face yogou

Pokud se ráno budíte s nateklým obličejem, není na vině tuk, ale jednoduše zadržená voda. Stačí na pár dní ubrat sůl, odpustit si skleničku alkoholu a pod hlavu si dopřát o polštář víc. Otoky opadnou a obličej bude hned vypadat štíhlejší – aniž byste spálili jedinou kapku tuku.

Cviky na tváře: Jak zvednout ochabující kontury?

Tváře tvoří především velký a malý lícní sval (zygomaticus). Pokud tyto svaly posílíte, vytvoří pod pokožkou pevnější oporu. Mezi oblíbené cviky patří například technika zvaná nafouknuté tváře (přepouštění vzduchu z jedné tváře do druhé) nebo klasické zvedání tváří.

Následující cviky vycházejí z metodik testovaných v odborných studiích a doporučení klinických pracovišť (jako je Northwestern Medicine). Nejde o garantovaný recept na omlazení, ale o pohyby, které bezpečně aktivují vybrané mimické svaly:

Přehled obličejových cviků
CvikJak ho správně provéstKolikrát cvičitNa co cvičení míříCo od toho reálně čekat (ověřený efekt)
Zvedač tváří (Cheek Lifter)Otevřete ústa do tvaru O, horní ret přetáhněte přes zuby a usmějte se tak, abyste vytáhli tváře vzhůru. Prsty zlehka položte na tváře.10× opakovatLícní svaly a tvářeZpevňuje tváře: Po několika měsících mohou tváře působit plnějším a pevnějším dojmem.
Modelace tváří (Happy Cheeks)Úsměv bez ukázání zubů, našpulte rty a tlačte tváře směrem nahoru k očím.Držet 20 sekundStřední část obličejeJemně zvedá kontury: Pomáhá aktivovat ochabující tváře, na tuk ale vliv nemá.
Zasunutí brady (Chin Tuck)Vzpřímeně se posaďte, hlavu posuňte vodorovně dozadu (vytvořte „druhou bradu“). Nezaklánějte se.Držet až 10 sekund, 10× opakovatDržení hlavy a krkSkvělé na rovnání zad: Zlepšuje postoj a ulevuje krku, podbradek ale sám o sobě nesrovná.
Polibek stropu (Ceiling Kiss)Zakloňte hlavu ke stropu a našpulte rty, jako byste chtěli dát pusu do vzduchu.Držet 5–10 sekund, 15× opakovatPřední strana krkuProkrvuje krk: Napíná krční sval, ale podkožní tuk pod bradou nespálí.
Vyplazení jazykaOtevřete ústa a vyplazujte jazyk směrem dolů a dopředu, dokud necítíte napětí pod bradou.Držet 10 sekund, 10× opakovatPartie pod bradouPosiluje podbradek: Aktivuje svaly pod čelistí, efekt na zeštíhlení je ale minimální.
Zvedák obočí (Eyebrow Lifter)Položte tři prsty pod obočí, otvírejte oči a tlačte obočí dolů proti odporu prstů.Držet 20 sekundČelo a okolí očíUvolňuje napětí: Pomáhá proti ztuhlosti čela a může mírně zjemnit hloubku vrásek.
Face yoga může pomoci aktivovat mimické svaly a zpevnit tváře, tuk v obličeji ale sama o sobě nespálí.
Face yoga může pomoci aktivovat mimické svaly a zpevnit tváře, tuk v obličeji ale sama o sobě nespálí.
Face yoga může pomoci aktivovat mimické svaly a zpevnit tváře, tuk v obličeji ale sama o sobě nespálí.
Face yoga může pomoci aktivovat mimické svaly a zpevnit tváře, tuk v obličeji ale sama o sobě nespálí.
12 fotografií

Cviky na podbradek a linii čelisti

Oblast podbradku je vůbec nejžádanější částí pro cvičení. Klíčovou roli zde hraje široký krční sval (platysma). Cviky jako záklony hlavy s vysunutou čelistí nebo vědomé napínání krku pomáhají tuto partii prokrvit a zpevnit.

  • Pozor na syndrom tech neck: Hodiny strávené s hlavou zabořenou do telefonu a v neustálém předklonu extrémně zatěžují krční páteř. Samotný telefon síce nezpůsobí ukládání tuku, ale dlouhodobý předklon prokazatelně podporuje ochabnutí krční partie, způsobuje předčasné povelení kůže a zvýrazňuje podbradek.
  • Praktický tip na držení hlavy: Zvedněte telefon do úrovně očí, místo abyste ohýbali krk dolů. Udržujte ramena stažená od uší a temeno hlavy tažte jemně vzhůru.

Pozor na klouby

Při provádění cviků na čelist a krk postupujte vždy šetrně a bez bolesti. Přehnaně intenzivní nebo nesprávné cvičení může přetěžovat svaly a přispět k bolestivým komplikacím temporomandibulárního (čelistního) kloubu.

Mimické vrásky vznikají krčením kůže, takže samotné cvičení je vyhlazovat neumí.

Cviky na oči a čelo: Pomohou na vrásky a povolená víčka?

Oblast kolem očí ovládá očnicový sval (orbicularis oculi). Cviky zaměřené na jemné mrkání proti odporu prstů nebo lehké tvoření tlaku na obočí mohou zmenšit ranní otoky pod očima a mírně pomoci při pocitu povoleného víčka díky stimulaci oběhu tekutin.

U samotných vrásek je však potřeba formulovat očekávání opatrně – mimické vrásky vznikají i samotným opakovaným krčením kůže, takže samotné cvičení je vyhlazovat neumí, spíše uvolňuje ztuhlé svalové napětí.

Masáž, gua sha a lymfodrenáž: Co opravdu pomáhá na oteklý obličej?

Při snaze o vyrýsovanější obličej lidé často sahají po manuálních pomůckách. Zde je potřeba striktně rozlišovat mezi redukcí tuku a odvodem nahromaděné lymfy.

  • Gua sha a masážní válečky: Randomizovaná kontrolovaná studie v Journal of Cosmetic Dermatology srovnávala ženy používající pomůcky Gua Sha nebo masážní váleček po dobu 8 týdnů (10 minut, 5× týdně). Výzkumníci sice zaznamenali prokazatelné zlepšení a zmenšení obličejových kontur o 2 až 3 mm, ale detailní měření odhalilo odlišné mechanismy: Gua Sha funguje přes uvolnění svalového napětí a ztuhlosti, zatímco váleček zlepšuje povrchovou elasticitu kůže. Žádná z těchto pomůcek však nefunguje jako spalovač tuku.
  • Manuální lymfodrenáž obličeje: Lymfatická masáž má vědecky doložený efekt především u pooperačních otoků (např. po trhání zubů moudrosti). U zdravého člověka bez lymfedému pomáhá krátkodobě odvést nahromaděnou tekutinu a zjemnit ranní otoky, ale po čase se lymfa přirozeně doplňuje.

Upozornění

Manuální lymfodrenáž se nedoporučuje provádět při akutních infekcích, horečce, krevních sraženinách nebo onemocněních srdce a ledvin. Pokud otok obličeje vznikne náhle, bolestivě, jednostranně nebo je doprovázen dušností, nepatří do rukou maséra, ale vyžaduje okamžité lékařské vyšetření.

Kdy čekat výsledky a jak pokračovat dále

Pokud budete cvičit poctivě, realistická doba pro první viditelné změny v napětí a prokrvení pokožky je 8–12 týdnů denního cvičení. Významnější efekt na plnost tváří ukazují studie až po 20 týdnech. Pamatujte však, že bez celkového hubnutí samotné cviky obličej nezeštíhlí.

Pro více informací o komplexním přístupu si přečtěte náš hlavní článek na téma, jak zhubnout v obličeji.

Jak zhubnout v obličeji a zpevnit kontury. Plán stravy, cvičení a péče o kůži
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