Chcete podpořit zdraví očí, ostré vidění a šetřit zrak před únavou? Velkou roli hraje nejen odpočinek a správné osvětlení, ale i to, co pravidelně jíte. Některé potraviny obsahují vitaminy, antioxidanty a zdravé tuky, které pomáhají chránit sítnici, podporují slzný film a přispívají k dobré kondici očí. Podívejte se na 30 potravin, které mohou prospět vašemu zraku.
Losos je zdrojem omega-3 mastných kyselin, které podporují zdraví sítnice a mohou pomoci při suchých očích.
Borůvky obsahují antioxidanty, zejména antokyany, které pomáhají chránit buňky očí před oxidačním stresem. Mohou tak podpořit zdraví sítnice i drobných cév, které oči vyživují.
Kapusta patří mezi nejlepší zelené potraviny pro oči díky vysokému obsahu luteinu, zeaxantinu a vitaminu C. Tyto antioxidanty pomáhají chránit sítnici a makulu před oxidačním stresem i škodlivým modrým světlem.
Avokádo obsahuje zdravé tuky, které pomáhají vstřebávání karotenoidů a vitaminů důležitých pro zdraví očí, včetně vitaminu A. Zároveň obsahuje antioxidanty lutein a zeaxantin podporující ochranu sítnice.
Vejce obsahují lutein, zeaxantin a vitamin A, které mohou přispět ke zdraví očí. Tyto látky pomáhají chránit sítnici a podporují ostré vidění i správnou funkci zraku.
Mrkev obsahuje beta-karoten, který si tělo přeměňuje na vitamin A důležitý pro zdravý zrak a dobré vidění za šera. Díky antioxidantům zároveň pomáhá chránit oční buňky před poškozením.
Vlašské ořechy obsahují zdravé omega-3 mastné kyseliny a vitamin E, který pomáhá chránit buňky před poškozením. Mohou tak podpořit zdraví sítnice i celkovou kondici očí.
Špenát je bohatý na lutein a zeaxantin, látky důležité pro ochranu sítnice a makuly.
Dýňová semínka obsahují zinek, který pomáhá tělu lépe využívat vitamin A důležitý pro zdravý zrak. Díky antioxidantům navíc přispívají k ochraně očních buněk.
Paprika, hlavně červená, je bohatá na vitamin C a karotenoidy důležité pro zdraví očí.
Sardinky obsahují omega-3 tuky a vitamin D, které prospívají celkovému zdraví očí.
Batáty obsahují beta-karoten podobně jako mrkev, který si tělo přeměňuje na vitamin A důležitý pro správnou funkci zraku. Díky antioxidantům zároveň pomáhají chránit oční buňky před oxidačním stresem.
Brokolice dodává antioxidanty a vitamin C, které podporují ochranu očních tkání.
Mandle jsou dobrým zdrojem vitaminu E, který může přispívat k ochraně zraku před stárnutím.
Tuňák dodává kvalitní bílkoviny a omega-3 mastné kyseliny důležité pro nervové buňky v oku.
Hrášek obsahuje lutein, zeaxantin a vitamin C, které pomáhají chránit oči před oxidačním stresem a podporují zdraví sítnice.
Slunečnicová semínka obsahují vitamin E, který patří mezi důležité antioxidanty chránící buňky před poškozením. Díky tomu mohou přispívat i k ochraně očních tkání a celkové výživě zraku.
Mango dodává vitamin A, vitamin C a karotenoidy, které prospívají zdraví očí. Podporuje správnou funkci zraku a díky antioxidantům pomáhá chránit oční buňky před oxidačním stresem.
Rajčata obsahují lykopen a vitamin C, které pomáhají chránit buňky očí před oxidačním stresem. Díky antioxidantům mohou podpořit zdraví sítnice i cév v očích.
Lněná semínka obsahují rostlinné omega-3 mastné kyseliny, které podporují zdraví sliznic včetně očí. Mohou přispívat také k lepší hydrataci očí a podpoře slzného filmu.
Červená řepa obsahuje antioxidanty a přírodní látky podporující zdraví cév, které jsou důležité pro správnou výživu očí. Může tak přispívat k lepšímu prokrvení a celkové kondici zraku.
Chia semínka obsahují rostlinné omega-3 mastné kyseliny, které podporují zdraví sliznic a mohou přispívat ke správné tvorbě slzného filmu. Díky tomu pomáhají očím udržet přirozenou hydrataci.
Kiwi obsahuje hodně vitaminu C a antioxidantů, které pomáhají chránit oční tkáně.
Kukuřice je přirozeným zdrojem luteinu a zeaxantinu, které pomáhají chránit sítnici.
Meruňky jsou bohaté na beta-karoten důležitý pro zdravý zrak a dobré vidění za šera. Obsahují také antioxidanty, které pomáhají chránit oční buňky před oxidačním stresem.
Cizrna dodává tělu zinek a další minerály, které jsou důležité pro správnou funkci zraku. Podporují zdraví sítnice a přispívají k celkové výživě očí.
Ústřice jsou velmi bohaté na zinek, který je důležitý pro správnou funkci sítnice a využití vitaminu A.
Dýně je bohatá na beta-karoten a další karotenoidy, které podporují zdraví očí a pomáhají chránit buňky před oxidačním stresem.
Olivový olej podporuje vstřebávání karotenoidů a dalších vitaminů důležitých pro zdraví očí. Díky zdravým tukům tak pomáhá tělu lépe využít prospěšné látky ze zeleniny.
