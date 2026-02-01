Každoročně je v Česku diagnostikováno více než 80 tisíc nových případů a podle odhadů se v roce 2030 stane rakovina nejčastější příčinou úmrtí. Nejvíce lidí umírá na rakovinu plic, na druhém místě je rakovina tlustého střeva a konečníku, která má vysokou úmrtnost i incidenci. Třetí nejrizikovější je rakovina slinivky břišní, která se vyskytuje méně často, ale má velmi vysokou úmrtnost. Na čtvrtém a pátém místě se pak umisťují rakovina prsu u žen a rakovina prostaty u mužů.
V mnohých případech by se úmrtí dalo zabránit, pokud by lidé nepodceňovali příznaky a pravidelnou preventivní péči.
Rakovina plic
Statisticky patří rakovina plic mezi největší zabijáky. Každý rok si tuto diagnózu vyslechne asi osm tisíc lidí, přičemž okolo 6,5 tisíce jich zemře. Většinou jde o lidi závislé na tabáku, ale neplatí to absolutně.
„Pacienti s rakovinou plic jsou kuřáci nebo bývalí kuřáci asi v 85 procentech případů, ale v poslední době přibývá i počet nekuřáků,“ řekl před časem pro iDNES.cz profesor Vítězslav Kolek.
Kromě tabáku se na vzniku rakoviny plic podílejí i další faktory. Například radon, azbest, uran, výfukové plyny a další nebezpečné látky. Kdo se pohybuje v prostředí s vyšším výskytem těchto škodlivin, má větší pravděpodobnost, že se u něho ve vyšším věku objeví karcinom. Svou roli hraje i strava nebo genetika, což dokládá častější výskyt nádorů v rodinách už nemocných pacientů.
Karcinom plic je zrádný především v tom, že dlouho probíhá zcela bez příznaků. Časné formy jsou zachyceny náhodně, při vyšetřování z důvodů úrazu, před plánovanou operací nebo při různých periodických prohlídkách.
Když se u pacienta objevují příznaky, bývá už nádor zpravidla pokročilý. Alarmující může být kašel, dušnost, bolesti na hrudníku a opakované plicní záněty. Kašel může být suchý, dráždivý, ale i vlhký s vykašláváním hlenů. Někdy se v hlenu objeví krev. Vysloveně pozdní příznaky jsou pak nechutenství, hubnutí a celková slabost.
Prevence: Nekouřit, vyhýbat se pasivnímu kouření, zdravý životní styl, pravidelné preventivní prohlídky u rizikových skupin.