Nehty jako zrcadlo zdraví. Dejte si pozor na tmavé skvrny i svislé rýhy

Nehty jako součást rukou jsou denně namáhány, aniž bychom si to vůbec uvědomovali. Jsou vystaveny povětrnostním podmínkám, klimatickým výkyvům, mechanické zátěži, stresovým faktorům, a proto to s námi nemají jednoduché. Záděry nebo přecitlivělá kůže v okolí nehtů, to jsou důsledky nesprávného ošetření či nešetrné manipulace.

Jenže nehty neznačí pouze to, jak dbáme o svůj zevnějšek, ale také zrcadlí, jak je na tom naše zdraví. Nehty (podobně jako vlasy) reagují na psychické a zdravotní problémy takřka okamžitě, a mohou proto být ukazatelem toho, že se v našem těle děje něco vážného. Špatné nehty mohou mít vícero příčin.

Nejčastější chybou, kterou děláme, je absence pestrého a vyváženého jídelníčku. Kdekdo z řad výživových poradců, doktorů či jiných odborníků vám potvrdí, že každodenní strava by měla být rozmanitá a nutričně hodnotná.

Dávno se ví, že nutričně vyvážená pestrá strava spolu s psychickou pohodou a aktivním pohybem je prevencí nemocí. Jenže příroda, tedy genetika, je mocný čaroděj, který si v přízni nevybírá, a tak i přes veškerou naši snahu můžeme onemocnět.

I v těchto případech jsou nehty takzvaně první „na ráně“ a svým vzhledem nám napovědí, co se v těle děje. Podívejte se, co všechno nám nehty mohou prozradit.