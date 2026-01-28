Nejíme dost omega-3. Co přidat na talíř a kdy zvažovat doplňky

Autor:
Potřebujeme je pro správný vývoj mozku, zdraví očí i vstřebávání vitaminů. Omega-3 nenasycené mastné kyseliny by měly být základem každého jídelníčku – jenže podle nové studie jich konzumuje dost jen necelá čtvrtina lidí.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Celých 76 procent světové populace má v jídelníčku nedostatek omega-3 nenasycených mastných kyselin, tvrdí autoři výzkumu publikovaného ve vědeckém časopise Nutrition Research Reviews, který vydává Cambridgeská univerzita. Problém podle nich tkví především v tom, že neexistuje odborná shoda ani dostatek přehledných informací.

Pokud nejíte 2 až 3 porce ryby týdně, doplňujte omega-3, radí farmaceutka

Čím méně víme, tím méně jíme

Autoři studie porovnali oficiální data o doporučených denních dávkách ve 187 zemích světa. Zjistili, že oficiální odborné stanovisko se napříč jednotlivými státy výrazně liší. Nejčastěji však instituce doporučují přijímat nejméně 250 miligramů omega-3 mastných kyselin denně. Více než tři čtvrtiny lidí nedosáhnou ani na tuto minimální hranici.

K veřejnosti se podle výzkumníků dostávají nekonzistentní a neúplné údaje, často bez vědeckého základu. Státy by podle nich měly vypracovat oficiální strategie, aby to napravily, protože zdravotní benefity omega-3 mastných kyselin jsou „příliš důležité na to, abychom je ignorovali“.

Co přidat na talíř?

Mezi potraviny s vysokým obsahem omega-3 mastných kyselin patří:

  • tučné ryby a mořské plody (losos, sleď, makrela, sardinky, ústřice)
  • mořské řasy (nori, spirulina, chlorela)
  • rybí oleje (např. z tresčích jater)
  • lněné semínko a lněný olej
  • konopné semínko
  • chia semínko
  • sojové boby (edamame)
  • vlašské ořechy

„Doufáme, že naše práce pomůže dostat potřebné informace k odborníkům na výživu, lékařům, potravinářskému průmyslu, politikům i spotřebitelům,“ uvedla spoluautorka studie Anne-Marie Minihane, která zkoumá vztahy mezi výživou a genetikou na Východoanglické univerzitě v Norwichi.

Co jsou mastné kyseliny a proč je potřebujeme?

Někdy se o nich mluví jako o tucích, ale ve skutečnosti jsou to základní stavební kameny, ze kterých se tuky tvoří. Dělí se podle různých kritérií, omega-3 mastné kyseliny patří mezi tzv. polynenasycené. Jde o skupinu kyselin, které lidské tělo neumí samo vytvářet, ale potřebuje je pro správné fungování. Za nejdůležitější z této kategorie se považují kyselina eikosapentaenová (EPA) a kyselina dokosahexaenová (DHA).

Omega-3 mastné kyseliny mimo jiné pomáhají vstřebávat živiny rozpustné v tucích, jako jsou vitaminy A, D, E a K. Vědecké výzkumy potvrdily jejich klíčovou roli pro zdraví očí, pokožky, a zejména pro správný vývoj mozku a nervové soustavy. Zvláštní význam proto mají ve stravě malých dětí a také v těhotenství, kdy se ke standardní denní dávce doporučuje přidat sto až dvě stě miligramů denně.

Nedostatek omega-3 nenasycených mastných kyselin se může projevovat například podrážděnou a suchou kůží, suchýma očima, bolestí kloubů nebo změnami ve vlasové struktuře, uvádí magazín Healthline.

Odkud čerpat omega-3 mastné kyseliny?

Lékaři i výživoví specialisté se shodují, že nejúčinnější je vyvážená a rozmanitá strava. Velmi bohatými zdroji omega-3 mastných kyselin jsou tučné ryby, například losos nebo sardinky, a mořské řasy. Najdeme je však i v rostlinné stravě, především v některých semínkách, oříšcích a také v sojových bobech.

Není ryba jako ryba. Jak poznat dobrý zdroj omega-3 kyselin?

Typický středoevropský jídelníček je na tento druh potravin poměrně chudý, o to důležitější je ho obohatit. Pokud se vám to nedaří, na doporučenou denní dávku možná dosáhnete s pomocí potravinových doplňků – buď s rybím olejem, nebo olejem s mořských řas.

Odborníci však upozorňují i na potenciální nežádoucí účinky těchto doplňků, jako jsou závratě či průjmy, a nedoporučují ani kombinaci s léky na ředění krve. Nejlepší je poradit se napřed s lékařem.

Losos gravlax marinovaný v červené řepě

Losos gravlax marinovaný v červené řepě

Recept

Střední

20 min
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Věk je jen číslo: Slavné české ženy, které milují výrazně starší muže

Páry, které dělí velký věkový rozdíl, ale skvěle jim to klape.

Často si lidé myslí, že láska mezi výrazně mladší ženou a starším mužem nemůže mít dlouhé trvání. Některé české VIP páry jsou však důkazem, že věk je opravdu jen číslo a skvěle jim to až na pár...

Ikonické róby návrháře Valentina, v nichž zazářily světové celebrity

Slavné krásky hrdě nosí róby od Valentina.

Za třiadevadesát let svého života vytvořil dnes již zesnulý návrhář Valentino Garavani nespočet módních kousků, které si oblíbili lidé po celém světě. A kralovali jim celebrity, jež rády módní kreace...

Ještě nebyli dospělí, ale už slavní. Neuvěřitelné příběhy mladých talentů

Dnes je zná spousta lidí po celém světě. Známí už ale tito VIP byli v době, kdy...

Úspěšní jsou dnes, ale úspěšní byli i jako náctiletí. Podívejte se do naší galerie na osobnosti, které ukázaly světu, že jsou hvězdy ve chvílích, kdy jejich vrstevníci měli zcela jiné starosti. Patří...

Budu si muset nalít panáka! Vyměněná manželka putovala na jih Afriky

Bokang Terezu představil celé své rodině. Po jeho boku se měla zúčastnit svatby...

Výměna manželek nás tentokrát přenesla až na jih Afriky, do Botswany. Po sedmi letech strávených v cizině zavítala do rodné země Lucie. Odlišné kultuře se musela přizpůsobit Moravanka Tereza....

První dáma v černém. Pavlová ozdobila audienci u papeže českými symboly

Prezident Petr Pavel a jeho žena Eva při setkání s papežem Lvem XIV. (19. ledna...

Papež Lev XIV. přijal ve Vatikánu v pondělí český prezidentský pár. První dáma Eva Pavlová dodržela přísný dresscode určený pro návštěvy tohoto typu a vynesla černou s krajkovým šátkem mantilou....

Tato znamení ve vztahu překvapí. Zleniví, zpustnou nebo se jen vezou

Ilustrační snímek

Samozřejmě záleží na mnoha okolnostech, ale jsou lidé, kteří se ve vztahu změní, na vše rezignují, pověsí na svého partnera nebo jen doufají, že se o ně postará. Mnoho z nich se pak drží třeba i...

28. ledna 2026

Psycholog, psychiatr nebo kouč. Kdo a jak léčí vaši duši

ilustrační snímek

Každý z odborníků má jiné vzdělání a jinak pomáhá. Duševní zdraví naštěstí přestává být tabu a stále více lidí se nezdráhá vyhledat odbornou pomoc. Cítíte, že byste ji také potřebovali, ale nevíte,...

28. ledna 2026

Vyhněte se bezhlavému nakupování. Rady, jak se ovládnout

Černé šaty, obzvlášť ty v mini délce, využijete ve všech ročních dobách na...

Nakupování není žádná věda, prostě vezmete, co se vám líbí. Ne každý má ale z bezhlavého skupování oblečení ve výsledku radost a užitek. Chce to systém a nějaká pravidla.

28. ledna 2026

Nejíme dost omega-3. Co přidat na talíř a kdy zvažovat doplňky

ilustrační snímek

Potřebujeme je pro správný vývoj mozku, zdraví očí i vstřebávání vitaminů. Omega-3 nenasycené mastné kyseliny by měly být základem každého jídelníčku – jenže podle nové studie jich konzumuje dost jen...

28. ledna 2026

Z morbidně obézní ženy se stala štíhlá kráska. Shodila 70 kilogramů

Proměna je opravdu impozantní.

Tammy Jonesová šokovala, když prozradila, že si dopřávala až deset litrů koly denně. Propila a projedla se až k extrémní obezitě a pomoct jí mohl jedině zásah lékařů. Po marném boji s dietami nakonec...

27. ledna 2026  11:04

Jsou stejně staré, přesto jiné. Porovnejte slavné herečky

Jsou stejně staré, ale vypadají často, jako kdyby je dělilo několik let. Jen...

Vypadají dnes herečky mladší? Podívejte se do naší galerie na stejně staré slavné ženy. Dříve se mnohdy více líčily, dnes si k mladistvému pomáhají omlazujícími procedurami nebo plastikami. Některé...

27. ledna 2026  8:13

Jak lifting obličeje navrátí sebevědomí a jak pečovat o výsledek?

Ve spolupráci
Lifting obličeje vám pozvedne i sebevědomí

Tvář je naší vizitkou, mapou našich zážitků i nástrojem komunikace. Často se však stává, že se vnitřně cítíme plní energie a elánu, zatímco pohled do zrcadla vypráví jiný příběh. Tento nesoulad mezi...

27. ledna 2026

Ženy pod tlakem. Honba za krásou a dokonalým vzhledem může vést k vyhoření

Ilustrační snímek

Honba za dokonalým vzhledem se u mnoha žen nenápadně proměnila z péče o sebe v další povinnost. Beauty rutiny, estetické zákroky a neustálý tlak na upravenost dnes mnoha ženám místo radosti přinášejí...

27. ledna 2026

Kořeny plné síly. Zázvor se postará o imunitu i hubnutí

Ilustrační snímek

Zázvor je geniálním posilovačem imunity a cenným spojencem v boji s nadbytečnými kily. Prozradíme k vám, jak využít síly tohoto zázračného kořene.

27. ledna 2026

Komunikujete, nebo jen mluvíte? Ovládněte umění rozumět si a domluvit se

Nebuďte arogantní!

Že není mezi mluvením a komunikací rozdíl? Ale kdeže! Nejedná se o synonyma. Absence komunikace se nejvíc odráží v mezilidských vztazích, které jsou bez ní odsouzeni k záhubě. Jak toto umění...

27. ledna 2026

Její syn má albinismus. Chci zvýšit povědomí o diagnóze, říká influencerka Tereza Šulc

Premium
Tereza Šulc

Třicetiletá influencerka a maminka tří dětí Tereza Šulc pár měsíců po narození třetího potomka zjistila, že mají doma „albínka“. Albinismus však neznamená jen světlou pleť a vlasy – je spojený...

27. ledna 2026

Manžel je drama queen. Přehání to s emocemi a dělá ostudu, zlobí se Patricie

Nedělejte ze sebe chudinku!

Když se na scéně objeví lidé, kteří jsou příliš emotivní a mají rádi dramata, může z toho někdy jít klidnějším povahám hlava kolem. Své o tom ví například Patricie, která se před každou rodinnou...

27. ledna 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.