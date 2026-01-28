Celých 76 procent světové populace má v jídelníčku nedostatek omega-3 nenasycených mastných kyselin, tvrdí autoři výzkumu publikovaného ve vědeckém časopise Nutrition Research Reviews, který vydává Cambridgeská univerzita. Problém podle nich tkví především v tom, že neexistuje odborná shoda ani dostatek přehledných informací.
Pokud nejíte 2 až 3 porce ryby týdně, doplňujte omega-3, radí farmaceutka
Čím méně víme, tím méně jíme
Autoři studie porovnali oficiální data o doporučených denních dávkách ve 187 zemích světa. Zjistili, že oficiální odborné stanovisko se napříč jednotlivými státy výrazně liší. Nejčastěji však instituce doporučují přijímat nejméně 250 miligramů omega-3 mastných kyselin denně. Více než tři čtvrtiny lidí nedosáhnou ani na tuto minimální hranici.
K veřejnosti se podle výzkumníků dostávají nekonzistentní a neúplné údaje, často bez vědeckého základu. Státy by podle nich měly vypracovat oficiální strategie, aby to napravily, protože zdravotní benefity omega-3 mastných kyselin jsou „příliš důležité na to, abychom je ignorovali“.
Co přidat na talíř?
Mezi potraviny s vysokým obsahem omega-3 mastných kyselin patří:
„Doufáme, že naše práce pomůže dostat potřebné informace k odborníkům na výživu, lékařům, potravinářskému průmyslu, politikům i spotřebitelům,“ uvedla spoluautorka studie Anne-Marie Minihane, která zkoumá vztahy mezi výživou a genetikou na Východoanglické univerzitě v Norwichi.
Co jsou mastné kyseliny a proč je potřebujeme?
Někdy se o nich mluví jako o tucích, ale ve skutečnosti jsou to základní stavební kameny, ze kterých se tuky tvoří. Dělí se podle různých kritérií, omega-3 mastné kyseliny patří mezi tzv. polynenasycené. Jde o skupinu kyselin, které lidské tělo neumí samo vytvářet, ale potřebuje je pro správné fungování. Za nejdůležitější z této kategorie se považují kyselina eikosapentaenová (EPA) a kyselina dokosahexaenová (DHA).
Omega-3 mastné kyseliny mimo jiné pomáhají vstřebávat živiny rozpustné v tucích, jako jsou vitaminy A, D, E a K. Vědecké výzkumy potvrdily jejich klíčovou roli pro zdraví očí, pokožky, a zejména pro správný vývoj mozku a nervové soustavy. Zvláštní význam proto mají ve stravě malých dětí a také v těhotenství, kdy se ke standardní denní dávce doporučuje přidat sto až dvě stě miligramů denně.
Nedostatek omega-3 nenasycených mastných kyselin se může projevovat například podrážděnou a suchou kůží, suchýma očima, bolestí kloubů nebo změnami ve vlasové struktuře, uvádí magazín Healthline.
Odkud čerpat omega-3 mastné kyseliny?
Lékaři i výživoví specialisté se shodují, že nejúčinnější je vyvážená a rozmanitá strava. Velmi bohatými zdroji omega-3 mastných kyselin jsou tučné ryby, například losos nebo sardinky, a mořské řasy. Najdeme je však i v rostlinné stravě, především v některých semínkách, oříšcích a také v sojových bobech.
Není ryba jako ryba. Jak poznat dobrý zdroj omega-3 kyselin?
Typický středoevropský jídelníček je na tento druh potravin poměrně chudý, o to důležitější je ho obohatit. Pokud se vám to nedaří, na doporučenou denní dávku možná dosáhnete s pomocí potravinových doplňků – buď s rybím olejem, nebo olejem s mořských řas.
Odborníci však upozorňují i na potenciální nežádoucí účinky těchto doplňků, jako jsou závratě či průjmy, a nedoporučují ani kombinaci s léky na ředění krve. Nejlepší je poradit se napřed s lékařem.