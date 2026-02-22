Proč žloutenka typu A v posledních měsících udeřila takovou silou? V loňském roce ji prodělalo 3 266 lidí a 36 zemřelo. Nejvíce případů bylo v Praze, ve Středočeském a v Moravskoslezském kraji. Na podzim se pak situace zhoršila i na jihu Moravy.
Není to tak, že by se objevila náhle. V Moravskoslezském kraji se s ní potýkáme už zhruba dva roky. Díky tomu, že se objevila v Praze, se z ní stalo mnohem viditelnější, celostátní téma. Z původně spíše lokálních a lehčích případů se postupně stala rozsáhlá epidemická situace a vidíme i těžší průběhy onemocnění. Dříve se žloutenka typu A vnímala spíš jako nemoc, kterou člověk prodělá a bez následků se uzdraví. Jenže dnes zasahuje i pacienty, kteří už mají jiné onemocnění jater – například cirhózu nebo nějaké chronické potíže –, což může způsobit i velmi těžký průběh infekce, a v krajních případech vést až k úmrtí. Právě proto je situace tak vážná a poměrně složitá.
U některých pacientů v těžkém stavu prý bylo dokonce nutné přistoupit k transplantaci jater.
Ano, u části nemocných je skutečně nutné předat je do péče transplantačního centra. V případech, kdy onemocnění probíhá velmi těžce a rychle, je transplantace jater někdy jedinou možnou formou léčby.
