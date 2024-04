Imunitní systém ovlivňuje i naše nálada. Jak ho může posílit nebo oslabit

Na co člověk myslí, to ovlivňuje jeho náladu a odráží se to na jeho zdraví a imunitním systému. Úsměv ho posiluje, zatímco i chvilkový pocit smutku, vzteku či jiné negativní emoce ho oslabuje.

Jak nálada posiluje imunitu

Centrální nervový systém nereaguje jen na stres, kdy tělo připravuje na boj nebo na útěk, ale také na krátké pocity radosti a štěstí. Jde o nižší produkci stresového hormonu kortizolu, který při větším množství oslabuje imunitu.

Nálada ovlivňuje imunitní reakci nejen pomocí životních návyků, ale také spuštěním nebo naopak vypnutím mnoha klíčových biochemických reakcí. Například při každém úsměvu mozek aktivuje vnitřní mechanismus těla, který vytváří a reguluje pocity potěšení a úlevy od bolesti.

Udržování si dobré nálady je pro tělo regenerací, která působí proti ničivým stresovým reakcím, oslabujícím imunitu. Mozek produkuje dopamin a serotonin, látky, které vyvolávají pocit radosti, štěstí i uvolnění.

Smích léčí

Když se člověk cítí psychicky mizerně, sledování komedie nebo vtipných scének je to poslední, po čem touží.

Náladu zvedne pohled na věc z té lepší stránky, ideálně z té humorné. Není náhoda, že hodně vtipů vzniká v nepříznivých situacích. Potěší také setkání s přáteli, kteří mají smysl pro humor.

Umět si vychutnat radost

Příjemné okamžiky jsou někdy velmi prchavé. Jejich vychutnáváním se prodlouží výhody, které z nich plynou. Nemusí jít o žádné významné věci, také maličkosti mohou způsobit radost a posílit imunitní systém. Pouze je třeba vychutnat si je a radovat se z nich.

Umění radovat se z maličkostí navíc posílí schopnost dívat se na věci z té lepší stránky. Se schopností všímat si maličkostí a radovat se z nich souvisí umění žít v přítomnosti. Jde o soustředění na přítomný okamžik. Žít v přítomném okamžiku osvobozuje od života v minulosti, od výčitek, sebelítosti a dalších negativních emocí.

Umění radovat se z maličkostí lze podpořit vedením si deníku. Jeho zápisky podporují vděčnost a pomáhají se soustředit na to, co člověk dělá v životě dobře.

Pěstovat svědomitost

Ke snižování negativních emocí a zlepšení nálady přispívá podporování pečlivosti a schopnosti zaměřit se na detaily. Rovněž je nutné umět si rozvrhnout čas a vytvořený plán v rámci možností dodržovat.

Vyskytne-li se nějaký problém, je třeba nepodléhat emocím, nýbrž v klidu promyslet jeho možná řešení.