Probuďte svůj hormon pohody. Pomůže pozitivní přístup i správná strava

Každý má spoustu starostí, valí se na něj jedna za druhou, a když konečně nastane celý rok očekávaná dovolená, pocit nadhledu a klidu se nedostaví.

„Je to naprosto přirozená věc, ale také nebezpečná,“ varuje neuroložka Kristy Goodwinová. Podle ní si totiž nervová soustava i mozek potřebují aspoň na krátký čas v roce odpočinout. Ještě před odjezdem proto zkuste jedno – napumpovat si do žil serotonin. Právě tento neurotransmiter, kterému se také říká hormon štěstí, je totiž zodpovědný za dobrou náladu, lepší paměť i koncentraci a také pocit celkové spokojenosti.

Změňte svůj jídelníček

Abyste ho měli dost již ve chvíli, kdy ulehnete na lehátko u vody, musíte se snažit už dneska. Základem je změnit své stravovací návyky. Některé potraviny jsou na serotonin opravdu bohaté.

„Týká se to hlavně vajíček, lososa, špenátu nebo různých druhů semínek,“ vyjmenovává největší jeho zásobárny výživová specialistka Jerlyn Jonesová. Nebraňte se ani drůbežímu masu, a to v jakékoli formě – tedy klidně ho hoďte na v tomto období tolik oblíbený gril.

„Soustřeďte se na kuřecí, krůtí a husí pochoutky, ty vám vlijí dobrou náladu do žil,“ říká odbornice. Prostřídat to můžete se sójovými a mléčnými produkty i oříšky.

Zařaďte pohyb

Ani další krok nebude těžký. Serotonin v těle podpoříte i pobytem na čerstvém vzduchu. K tomu se rozhodně nebudete muset v létě přemlouvat. „Stačí 10 až 15 minut, během kterých se venku nebudete jenom tak povalovat v houpací síti, ale trochu se i rozhýbete,“ radí doktorka Megan Solimanová. Podle ní je právě pohyb zásadní věcí.

„Dokonalou možností, jak si zvýšit hladinu serotoninu, je věnovat se v létě plavání. To je neuvěřitelně relaxační sport, pokud ho samozřejmě neprovozujete do naprostého vyčerpání,“ vysvětluje expertka. Dále doporučuje chůzi, lehkou cyklistiku nebo jógu a pilates.

Účinným způsobem je i masážní terapie. Podle odborníků už jenom jedna hodina strávená touto činností v těle rapidně sníží obsah kortizolu, který vyvolává stres, a naopak zvýší hladinu serotoninu.

„Ze vzorku slin a moči vědci zjistili, že množství toho prvního se sníží o celých 31 procent a druhého naopak zvýší o 28 procent. A to má velký dopad na lidskou náladu,“ dokládá lékařka. Experti ale netuší, zda za to může masáž jako taková, nebo je to způsobeno silou lidského dotyku.

Rozhodně to tedy můžete zkusit nakombinovat s nějakou intimní chvilkou s partnerem a uvidíte, jestli to má na vás podobný dopad. Nejenže je to zajímavý experiment, ale ještě utuží vaše vzájemné vztahy.