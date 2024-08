Nebuďte jako balon. Jednoduché tipy, jak se zbavit nadýmání

Nadýmání není nic příjemného, a i když je to přirozené, raději bychom se mu vyhnuli. Zvlášť při cestování, ale třeba také pracovní schůzce, je to problém. Poradíme vám, na co si dát pozor a jak tyto potíže řešit.