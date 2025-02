Trápí vás nadýmání? Vyhněte se bublinkám, bílému pečivu a jezte pomalu

U někoho se nadýmání a nadměrná plynatost s tím spojená mohou objevovat častěji a mohou mít výraznější, tedy spíše hlasitější projevy. Na vině je celá řada příčin – mimo jiné to bývá špatná životospráva, především přemíra průmyslově zpracovaných potravin, nedostatek pohybu, častý stres, někdy může být příčinou i onemocnění trávicího traktu.

Škodit může i bílé pečivo

Je dobré pokud možno co nejkonkrétněji na sobě vypozorovat, co by nadýmání mohlo způsobovat, a snažit se pak konkrétním poživatinám vyhnout. K potravinám, které nadýmání způsobují nejčastěji, patří například cibule, česnek, zelí, kedlubna, brokolice, luštěniny (třeba čočka, hrách či fazole), dále pak některé druhy ovoce, jako například hrušky, švestky nebo angrešt.

Také vysoký příjem sacharidů, třeba v podobě čerstvého bílého pečiva nebo smažených jídel, se významně podílí na vzniku nadýmání, stejně tak i nadměrný příjem mléčných výrobků nebo stravy bohaté na maso.

Za nadýmáním u žen pak mohou být i hormonální procesy. Objevuje se krátce před začátkem menstruace, v těhotenství, zejména ve třetím trimestru, anebo při menopauze.

Pomoc existuje

Nadýmání lze omezit dodržováním několika zásad:

1. Jezte pravidelně

Pravidelné stravování lidem obvykle prospívá – tělo dostává v pravidelných intervalech živiny, a tak má dostatek energie, ovšem nemělo by se jednat o velké porce. Velké množství jídla snězeného naráz organismus déle zpracovává, a právě to může nahrávat nadýmání a vyšší tvorbě plynů ve střevech. Proto je vhodnější jíst častěji, ale spíše v menších porcích.

2. Potravu důkladně rozžvýkejte

Jezte vždy v klidu. I když třeba spěcháte nebo jste ve stresu, při jídle se zklidněte, nehltejte, dopřejte si zkrátka na jídlo čas. A to takový, abyste mohli každé sousto pečlivě rozžvýkat. Rozhodně se vám to vyplatí. V případě hltavého jezení navíc do sebe dostáváte také velké množství vzduchu, což vede právě k nadýmání a plynatosti. Proto je tak důležité jíst v klidu a při jídle pokud možno nemluvit a s jídlem nespěchat.

3. Dopřejte si probiotika

Probiotika jsou pro správné trávení nesmírně důležitá. Příznivě se podílejí na hladkém průběhu trávení a napomáhají tak i snižovat množství plynu ve střevech. Nepodceňujte proto jejich příjem a do jídelníčku přidejte kysané mléčné výrobky, případně i doplňky stravy s probiotiky.

4. Nezapomínejte na vlákninu

Vláknina obsažená v potravě napomáhá ke snazšímu trávení. Najdete ji v ovoci či celozrnných výrobcích, obsahují ji ale třeba i ořechy.

Pomoc z přírody

Ta je v tomto případě staletími ověřená. Bylinky, které pomáhají proti nadýmání, můžete nejenom užívat v podobě čajů, ale také jimi lze zpestřit celou řadu jídel.

Zkuste například bazalku, kmín, majoránku, mátu, oregano nebo třeba zázvor. Z bylinkových čajů pak pomáhají nejvíce fenyklový, kmínový, meduňkový nebo třeba mátový.

Jedině voda bez bublinek

Jednou z méně známých příčin zvýšené tvorby plynů je nedostatečný pitný režim. Jeho základem by jednoznačně měla být čistá voda. Bez bublinek. A v tomto případě to platí dvojnásob.

Pokud totiž budete pít nápoje s bublinkami, tedy sycené oxidem uhličitým, bude u vás nafouklé břicho a nadýmání mnohem výraznější. Proto je mnohem zdravější se takovým nápojům vyhnout, případně si je dopřát zcela výjimečně nebo se po jejich konzumaci vydat na vydatnou procházku.

Cvičte, choďte, běhejte

Proti nadýmání a plynatosti jednoznačně funguje každodenní pohyb. Ten má totiž příznivý vliv na celkové trávení, spolehlivě dokáže rozpohybovat střeva a ta pak i lépe fungují.

Je celkem jedno, jakému pohybu se budete věnovat, důležité je, aby byl pravidelný. Poměrně rychle tak pocítíte, jak vám zažívání funguje mnohem lépe.

Článek vyšel v únorovém vydání časopisu Zdraví.