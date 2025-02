Při hubnutí bojujeme s přírodou. Pro tělo je to katastrofa, říká obezitoložka

Jak jste se daly se spoluautorkou knihy Karolinou Ponocnou Kamberskou dohromady?

Karolinu jsem dlouho znala jen přes e-maily, jako novinářka mě totiž oslovovala s odbornými dotazy ohledně nadváhy a obezity. Jednou jsem cestou do práce listovala svým oblíbeným časopisem pro ženy a začetla jsem se do textu o hubnutí v menopauze. Nasmála jsem se, protože to bylo vtipně a svižně napsáno – a oceňovala jsem, že je to i odborně naprosto správně.

Podívala jsem se na jméno autorky – a hle, Karolina Kamberská. Hned jsem jí napsala esemesku, že jí gratuluju ke skvělému článku a že bychom spolu mohly napsat knihu o menopauze. Odpověděla během minuty: Tak jo! A protože jsme obě akční ženy, další týden už jsme seděly nad šálkem čaje a přemýšlely, jak na to. Za rok a půl byla kniha na světě.

Proč jste zvolily název Gurmánkou navždy?

Trápilo mě, že skoro všechno, co jsem si na téma menopauza přečetla, znělo jako horor, a když došlo na hmotnost, šlo už jen o balík příkazů a zákazů. Copak s menopauzou končí svět? To přece ne! Navíc obě máme rády dobré věci – jsme gurmánky života a chceme jimi zůstat i po padesátce, proto název Gurmánkou navždy.