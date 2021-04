Svačiny jsou zbytečné. Stačí jíst dvakrát denně, vysvětluje profesor Anděl

Vedoucí Centra pro výzkum výživy, metabolismu a diabetu 3. lékařské fakulty UK vysvětluje, proč se ženám ukládá tuk zejména do hýždí a mužům do břicha, či zda je opravdu lepší být na stáří „tlustší“.

Co vše ovlivňuje náš energetický metabolismus, tedy chemické reakce v našem těle, při nichž dochází k přeměně živin?

Je to celá řada faktorů zevního prostředí, například psychický stres, nemoc, těžký úraz, velký fyzický výkon nebo i zevní teplota. Plus faktory vnitřní: genetická výbava, hladiny hormonů – jak jsme nebo nejsme schopni je vyplavovat, jak jsme k nim citliví. A samozřejmě i složení stravy. Kolik a jaké druhy sacharidů (cukrů), tuků (lipidů) a proteinů (bílkovin) jíme. A když něco z toho nefunguje dobře, mohou se objevit zdravotní komplikace. Například poruchy metabolismu, jimž se souhrnně říká metabolický syndrom (viz box Metabolický syndrom: tichý zabiják, pozn. red.). Nejčastějšími poruchami jsou nadváha a obezita.