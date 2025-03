Ženu trápí obří poprsí. Stále roste a způsobuje jí problémy

„Myslela jsem si, že když zhubnu, zmenší se i ňadra. Podařilo se mi shodit třináct kilogramů, ale ňadra se nezmenšila. Naopak jsou ještě větší. Stále rostou a moje hmotnost nebo strava ne to nemá žádný vliv. Nepomáhá nic,“ postěžovala si žena.

Každý den také zažívá nepříjemné chvíle, během kterých ji muži okukují nebo mají na její ňadra hloupé poznámky. Takové chování ji obtěžuje a necítí se dobře. Vyvolává to v ní úzkost. Raději se na veřejnosti zahaluje.

„Lidé mi říkají, ať jsem za ně ráda a nestěžuji si. Některé ženy mi píší, že by za ně daly cokoli. Ale mně se špatně dýchá, tlačí mě na hrudi, je to nepříjemné. Jsem kvůli tomu velmi frustrovaná. Kdo něco podobného nezažívá, nemůže mít ponětí, co prožívám. Sním o tom, aby byla ňadra menší,“ uvedla pro The Mirror.

Lékaři ovšem mají jasno v tom, co by následovalo po operaci. I kdyby ňadra zmenšili, začala by opět růst. Čekala by ji tedy další operace. A něco takového nechce podstupovat.

„Mým snem je aktuálně otěhotnět. Mám polycystické vaječníky, takže podstupuji umělé oplodnění pomocí IVF. Věřím, že se vysněného potomka dočkám a možná se jednou stane zázrak a ňadra růst přestanou. Bylo by to skvělé, protože by mě třeba opustila nesnesitelná bolest zad. Už nyní spím s těhotenským polštářem a omotávám se, abych byla v noci v poloze, kdy nemám bolesti,“ doplnila.