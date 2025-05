„Pro někoho je to maličkost a můj rozmar. Málokdo chápal, že mám opravdu problémy, které mi ničí život. Měla jsem chronické bolesti a každý den jsem si musela brát léky na bolest. Měla jsem i potíže s dýcháním a od špatného držení těla křivou páteř. Nebylo snadné s takovými problémy dnes a denně bojovat,“ uvedla žena pro Irish Star.

Na dovolené se zakrývala, protože jí vadilo, že na ni lidé civí. Během konverzací se jen málokdo díval do jejích očí, většinou lidem zrak spočinul právě na poprsí. V pubertě nosila oversized oblečení, aby příliš na ňadra neupozorňovala. A ačkoli ženy stále hovořily o tom, že jí velké poprsí závidí a muži komentovali její hrudník jako snový, ona měla jasno o tom, jak chce vypadat.

„Odhodlala jsem se a po konzultaci s lékaři jsem byla pro redukci poprsí. Myslím, že to bylo to nejlepší životní rozhodnutí. Kéž bych to udělala dříve,“ pokračovala. Operace nebyla hrazena pojišťovnou, ačkoli měla zdravotní obtíže. Za zákrok tak dala v přepočtu zhruba sto tisíc korun. Tříhodinová operace se obešla bez komplikací a po pěti dnech už se opět vrátila do práce.

„Jen ženy s obřím poprsím pochopí, čím jsem si procházela. Vím, že někdo nemá žádné obtíže a zkrátka s velkým poprsím bez problémů žije. To nebyl můj případ,“ dodala.