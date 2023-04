Žena označuje svá ňadra za obří dýně, po speciální operaci stále rostou

Chelsea měla vždy objemnější hrudník. Původně se pyšnila velikostí čtyři. To jí jako tanečnici ale bylo málo a rozhodla se pro operaci. Ve dvaceti letech si nechala vpravit do oblasti prsou polypropylenové implantáty. Ty způsobují, že prsa po operaci ještě dlouhou dobu zvětšují svůj objem. V dnešní době už je tato operace kvůli zdravotním rizikům zakázaná.

Žena si myslela, že po pár letech prsa přestanou růst. Znala několik žen, které stejnou operaci podstoupily a do tří let se růst ňader zastavil. V jejím případě se to ale nestalo a prsa stále rostou. Dnes už jsou tak velká, že má problém vykonávat běžné denní činnosti. Zatím ale neuvažuje nad tím, že by podstoupila další zákrok, který by jí pomohl zvětšování zastavit.

„Mám největší prsa na světě, ale v žádném případě jsem to neplánovala. Jako striptérka jsem chtěla mít dokonalé tvary a nemyslela jsem si, že skončím s tak velkým hrudníkem,“ uvedla pro server Dailystar.

Roky nevystupovala na veřejnosti a hájila si své soukromí. Nyní po několika letech opět veřejně vystoupila a věří, že právě díky svým ňadrům se bude těšit popularitě. Sází na sílu sociálních sítí.