Nádory močového měchýře postihují spíše muže, říká onkolog. Ženy chrání hormony

Nezisková organizace Hlas onkologických pacientů nedávno upozornila, že ačkoliv patří rakovina močového měchýře mezi nejčastější onkologická onemocnění, stále ji podceňujeme. Proč?
Neřekl bych, že ji podceňujeme, jen jí nebyla v posledních letech věnována taková pozornost ze strany lékařů a firem, jakou by si zasloužila. Přitom je rakovina močového měchýře skutečně celosvětově nejčastější nádor močového ústrojí a týká se, na rozdíl od nádorů prostaty a varlat, obou pohlaví. Celosvětově má vysokou incidenci a zejména prevalenci, protože řada pacientů se po diagnóze dlouhodobě sleduje, mnozí i doživotně, a velká část nádorů během sledování recidivuje, tedy vrátí se. Není to tedy nemoc, která se vyléčí jednou operací. Vyžaduje dlouhodobou kontrolu, pravidelná vyšetřování a prevenci recidivy. V Česku máme ale určité specifikum: dlouhodobě patříme mezi země s nejvyšším výskytem rakoviny ledvin, takže nádory močového měchýře jsou u nás na druhém místě. Dříve jsme byli dokonce první na světě, nyní jsme na druhém místě za Litvou.
Když už se nádor u ženy objeví, bývá často pokročilejší a agresivnější. Důvodem bývá i pozdější diagnostika. Krev v moči může být totiž zaměněna za zánět močového měchýře nebo gynekologické obtíže.