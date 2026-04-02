Vyšetření může zhoubné bujení v tlustém střevě odhalit už v úplných počátcích. A genetické testování již dokáže odhalit i řadu dalších diagnóz. „Nebavíme se o tom, že genetické testy odhalí pouze to, že máte k nějaké nemoci sklony. Ukážou i to, že už ji skutečně máte,“ dodává bioložka.
Zaujalo mě, že pomocí genetických testů nabízíte bezbolestnou alternativu ke kolonoskopii. V čem ono genetické vyšetření spočívá?
Jedná se o genetické testování ze vzorku krve, v tomto případě na kolorektální karcinom (rakovina tlustého střeva a konečníku, pozn. red.). Jde o relativně nový postup. Byť první komerčně dostupný kombinovaný DNA test ze stolice byl schválený v USA zhruba už před deseti lety, klinicky se používá mnohem kratší dobu. V Česku je to poměrně novinka.
Úplně základní obavu může mít každý pacient z toho, že v rámci genetického vyšetření něco konkrétního odhalíme. Nikdo nechce slyšet nepříjemnou diagnózu.