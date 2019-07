Léčebné konopí mě zbavuje rakoviny mozku, tvrdí britská modelka

Modelka a vítězka jedné z britských soutěží krásy v minulosti podstoupila kolečko chemoterapií a operace, aby se zbavila nádoru na mozku. Vzhledem k tomu, že už ví, co vše obnáší léčebný proces v případě rakoviny, nechce jej podstupovat znovu.

Navíc přišla s tvrzením o důkazech, že ji nádoru na mozku postupně zbavuje pouhé léčebné konopí. Podle svých slov ho užívá pár týdnů a nádor se zmenšil o polovinu. Odmítla tedy lékařskou pomoc a doufá, že se novotvar ztratí úplně.

„Myslela jsem si, že mě nádor na mozku zabije, když jsem se dozvěděla, že se opět vrátil. Teď ale myslím, že se z toho dostanu a budu opět zdravá,“ svěřila se kráska pro Daily Mail.

Lékaři prý Kerri tvrdili, že ji konopí zabije a nevyléčí. Prý podle nich účinkuje v případě nádoru na mozku jen na děti, a to ještě jen v některých případech. „Já jsem ale důkazem toho, že to není pravda. Předtím mě tak strašně vyděsili, že už jsem chtěla ukončit svou kariéru a nastoupit do nemocnice. Sám lékař byl ve výsledku překvapený, když po čase viděl snímky mého mozku, na kterých bylo patrné, že se nádor výrazně zmenšil i bez medicínské léčby,“ míní.

Je si plně vědoma toho, že stále ještě není odborníky potvrzeno, že by konopí mohlo rakovinu úplně zlikvidovat. Zároveň však věří, že když bude přesvědčená o opaku, rakovina ustoupí a už se nikdy nevrátí.

„Myslím pozitivně. Chci se vrátit zpátky k životu, jaký jsem měla před tím, než nemoc opět propukla. Je strašné, že lékaři neustále pacienty odrazují od toho, aby se vykašlali na léčbu v nemocnici, a zatracují konopí. Ono totiž vážně pomáhá,“ myslí si modelka.

Kerri navíc tvrdí, že je díky konopí chytřejší a vnímavější než dříve. Začala poslouchat hudbu, kterou do té doby neměla ráda, zajímá se o umění a začala malovat. Dokonce se prý zlepšila v matematice. „Lékaři mi stále tvrdí, že to není možné. Ale já vím, že je,“ dodala.