Moderní medicína prodlužuje život pacientům s rakovinou. Spolu s tím ale roste i počet těch, kteří se po letech setkají s dalším nádorovým onemocněním. Na tento paradox upozorňuje přednosta Interní hematologické a onkologické kliniky Fakultní nemocnice Brno Michael Doubek.
Jak velké pokroky učinila medicína v onkologické léčbě za poslední roky?
V posledních pěti až deseti letech se onkologická léčba výrazně proměnila. V oblasti krevních onemocnění, na kterou se specializuji, je ten posun natolik zásadní, že u některých diagnóz dnes dosahujeme výsledků, kdy pacienti žijí stejně dlouho jako jejich vrstevníci bez této nemoci. Jinými slovy, nemoc jim už nezkracuje život.
Řada lidí zároveň přehodnotí své životní priority a začne žít zdravěji. Paradoxně tak může mít prodělaná nemoc i pozitivní dopad na to, jak člověk dál žije.