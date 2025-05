Je pravda, že průměrný odpočívající člověk by bez toku mízy v těle zemřel do 24 hodin?

Údaj o smrti do čtyřiadvaceti hodin vychází z toho, že lymfatický systém přenáší proteiny (bílkoviny, pozn. red.) a že ten přenos je pro náš organismus natolik důležitý, že kdyby byl lymfatický tok zcela zastaven, člověk by vydržel maximálně den a noc. Proteiny by se v těle hromadily, čímž by se rozjela kaskáda dalších událostí, na jejímž konci by nastala smrt. Je-li lymfatický systém porušen, odpadní a toxické látky se v těle hromadí, jsme náchylnější k infekcím a v závislosti na stupni a rozsahu postižení se objevují otoky tkání a orgánů.

Začíná-li selhávat funkce srdce či ledvin, lymfa odkapává neporušenou kůží. Může se stát, že pod židlí zůstane v ordinaci po pacientovi louže.