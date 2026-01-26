Základem je zjistit, jakou účinnou látku lék obsahuje, protože právě ta rozhoduje o tom, jak funguje. Na bolest i nachlazení se totiž používá hned několik základních léčivých látek. Nejčastěji je to paracetamol, ibuprofen nebo kyselina acetylsalicylová a jednotlivé přípravky se mezi sebou liší hlavně jejich obsahem.
Nejde tedy jen o název výrobku, ale o to, na čem je lék postavený. Některé přípravky obsahují i další složky, třeba bylinné výtažky, jiné kombinují více léčivých látek dohromady. Právě proto je důležité číst složení na obalu, aby se nestalo, že si vezmete několik různých léků se stejnou účinnou látkou a nevědomky překročíte doporučenou dávku. V čem se jednotlivé látky liší a kdy po které z nich a v jakém případě sáhnout?
Paracetamol
Tlumí bolest a snižuje horečku, ale nepůsobí proti zánětu. Hodí se při bolestech hlavy, zubů, při chřipce nebo viróze. Výhodou je, že nedráždí žaludek, a proto ho snášejí i lidé s citlivým trávením. Často se objevuje i v kombinovaných přípravcích na nachlazení.
Rizikem je předávkování. Při překročení doporučené dávky může vážně poškodit játra. Nebezpečí roste při kombinaci více léků se stejnou látkou nebo při současném užívání alkoholu. Nebezpečí předávkování a s ním spojeného nevratného poškození jater hrozí zvláště dětem.
