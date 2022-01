Jakmile je smrt na dosah, začnou se modlit i zapřisáhlí ateisté, říká psycholog

Víra v nás... Kde se bere?

To kdyby někdo věděl, dostane Nobelovu cenu. Z pohledu věřícího člověka ji do nás vložil Bůh a z jeho vůle věříme. Pokud se týká vědeckého pohledu, byl nástup náboženství zachycen někdy před 400 až 300 tisíci lety. Antropologové za důkaz považují začátek pohřbívaní u Homo sapiens sapiens (a u jejich tehdejších souputníků, neandertálců, pozn. red.). Předchozí druhy člověka to nedělaly.

Na hrobech předků pak prováděli rituály, které jim měly přinést úspěch a štěstí. Tak se z původně animistických (animismus – víra v duše a duchovní bytosti, pozn. red.) a polyteistických náboženství (víra, že existuje více bohů, z nichž každý má na starosti něco, pozn.red.) přešlo k monoteismu, tedy k jednomu moralizujícímu, vševědoucímu a trestajícímu Bohu.