Mýty o zhoubných onemocněních krve mohou i zabíjet. Na co si dát pozor

Když se Jennifer Lopezová v únoru 2000 na předávání cen Grammy ukázala ve smaragdově zelených šatech značky Versace, málokdo tušil, jak velký to bude mít dopad. A to nejen na svět módy. Právě díky...

Příběh Lucie: Táta se po rozvodu utrhnul ze řetězu, mám o něj strach

Moji rodiče se znali ještě ze základní školy. Hned po maturitě se vzali a prožili spolu skoro pětadvacet let. Pak se ale máma zamilovala a odešla za milencem do zahraničí. Tátu to málem zabilo....