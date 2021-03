Pět mýtů o kortikosteroidech: zvýší se růst svalů a přijde deprese

Nejprve si vysvětleme, co jsou to ty kortikosteroidy vlastně zač. Obecně lze říct, že jde o léky snižující zánět v těle. Kortikosteroidy pomáhají mírnit otoky, zarudnutí, svědění nebo i další alergické reakce, a proto je lékaři často předepisují lidem trpícím astmatem, artritidou či nejrůznějšími alergiemi.

Nepleťte si je s kortikoidy

Kortikosteroidy jsou steroidní hormony, které se přirozeně tvoří v kůře nadledvin. Lidé je ovšem často zaměňují za tzv. kortikoidy, což jsou uměle vytvořené obdoby těchto hormonů.

Kortikosteroidy se podávají prostřednictvím pleťových krémů, očních kapek, injekcí, tobolek či pomocí inhalátorů právě při léčbě astmatu, jehož příčinou je zánětlivá reakce v průduškové sliznici. Inhalací se dostávají přímo do dýchacích cest, čímž se zvyšuje jejich účinnost, kortikosteroidy jsou dnes pokládány za nejúčinnější protizánětlivá antiastmatika.

Přesto ovšem mají mezi lidmi pochybnou pověst. Pojďme se nyní podívat na některé z těch nejčastějších mýtů.

Mýtus: Kortikosteroidy snižují imunitu

Pacienti s astmatem užívající kortikosteroidy pomocí inhalátoru nemusí mít strach, že by léky snižovaly imunitu a zvýšily náchylnost k infekčním nemocem. Riziko nákazy není vyšší než u jiných lidí.

Mýtus: Inhalační kortikosteroidy jsou zdraví škodlivé a mají spoustu negativních vedlejších účinků

Pro lidi trpící astmatem je výhodou, že se kortikosteroidy inhalováním dostávají do průdušek v malých dávkách, což snižuje možnost jakýchkoliv nežádoucích účinků, a léky tak můžou pacienti užívat i po mnoho let. Inhalační kortikosteroidy se navíc díky vdechnutí dostanou přímo do dýchacích cest, kde mají maximální léčebný účinek, a zároveň se díky přímému zacílení zvyšuje i jejich bezpečnost. Po použití inhalátoru si ovšem nezapomeňte vždy vypláchnout ústa, aby vám tam nezůstaly zbytky kortikosteroidu a nezpůsobily různé záněty, které se můžou řadit mezi potenciální nežádoucí účinky.

Mýtus: Užívání inhalačních kortikosteroidů způsobuje zvýšený růst svalů a vlasů

Kortikosteroidy podávané při léčbě astmatu jsou odlišným typem léčiv, než užívají lidé za účelem růstu svalové hmoty nebo vlasů. Kortikosteroid určený pro inhalování jde přímo do vašich plic, kde je ho zapotřebí, a nemá žádný vliv na svaly či vlasy.

Mýtus: Užívání inhalačních kortikosteroidů zásadně brzdí vývoj a růst dětí

U dětí může dojít pouze k mírnému zpomalení růstu, přičemž tenhle vedlejší účinek léků je velmi vzácný. Pro většinu lidí je to navíc vykompenzováno lepší schopností dýchat díky pozitivním účinkům léku. V celkovém vývoji dítěte pak nehrají kortikosteroidy žádnou roli.

Mýtus: Inhalační kortikosteroidy způsobují psychické poruchy, nespavost a agresivitu

Psychiatrické poruchy u lidí užívajících inhalační kortikosteroidy jsou opět pouze velmi vzácné a u většiny astmatiků nebyla jasně prokázána žádná souvislost.