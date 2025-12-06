Mýtus č. 1
Pilates je jen další z mnoha pohybových trendů, za pár měsíců po něm nikdo neštěkne.
Ne. Pilates, původně nazývaný kontrologie, je metoda, kterou vynalezl Joseph H. Pilates v první polovině dvacátého století. Je tedy s námi už desítky let – a to se nejspíš hned tak nezmění. Jejím základem je propojení mysli a pohybu, což je samo o sobě podstatou kvalitního cvičení, které trendům nepodléhá. Mimochodem, pokud jde o současný boom pilates na reformerech, stojí za to zmínit speciální stroje, které Pilates vyvinul například pro raněné vojáky v rekonvalescenci. Lze je považovat za úplný počátek téhle metody. Pilates na podložce, jak ho známe nejčastěji, vznikl až mnohem později a sám Pilates ho cvičil jen s velmi pokročilými klienty.
Mýtus č. 2
Je to jen takové protahování, to k ničemu není.
Omyl. Ve videích a na sociálních sítích to sice mnohdy vypadá jako zcela jednoduché, skoro protahovací cvičení; pilates je ale spíše silová záležitost. Základem je síla středu těla – core – a následně kvalitní kontrolovaný pohyb. Jak už jsem zmínila, na počátku to byly právě stroje s pružinami, které Pilates vymýšlel a upravoval na základě práce s klienty. Díky pružinám různého odporu, kladkám a dalším prvkům na těchto speciálních strojích bylo cvičení proveditelné úplně pro každého, bez ohledu na kondici či tělesné proporce. Postupně se upravovala síla odporu pružin, a díky tomu se budovala síla svalstva celého těla. Vzhledem ke komplexnímu zapojení všech svalů a s ohledem na správně zvolenou zátěž je takové cvičení intenzivnější, a tedy i účinnější než na podložce. Sestavy na podložce představují nejtěžší formu cvičení pilates, protože klientovi nepomáhá žádná pružina.
Mýtus č. 3
Pilates dělá – na rozdíl od fitka – dlouhé, štíhlé svaly. Když budu pravidelně cvičit, budu mít postavu jako modelky a influencerky, které vídám na instagramu.
Ano i ne. Pilates je výborný způsob, jak zpevnit tělo od základů; přidáme–li cvičení na reformerech, zvyšujeme i náročnost a budujeme svalovou sílu. Je to skvělá alternativa pro všechny, kterým je prostředí klasického fitness nesympatické. A obzvlášť pro ženy, jež s přibývajícím věkem potřebují do cvičení dostat více síly, je to jednoduché a elegantní řešení. Pro mnohé z nás může být taky výhodou, že u tohoto cvičení díky práci s pružinami zvyšujeme sílu v délce svalů, nikoli jejich objem. Nejde ale o pohyb, který by vám pomohl zbavit se přebytečných kil; k tomu je vždy potřeba zařadit i aktivitu s vyšší tepovou frekvencí a samozřejmě se zamyslet nad skladbou jídelníčku.
Mýtus č. 4
Tohle cvičení je jen pro štíhlé. Když mám kila navíc, nezvládnu ho.
Rozhodně ne. Na pilates je skvělé, že je vhodný úplně pro každého, kdo se rozhodne, že se sebou chce něco dělat. Ať už jde o zpevnění, zlepšení vnímání těla a pohybu, zmírnění bolestí pohybového aparátu, jako návazné postrehabilitační cvičení. Je úplně jedno, v jaké výchozí kondici se nacházíte, nikdy není pozdě začít s vědomým pohybem. Díky tomu, že se naučíte své tělo vnímat a lépe ovládat, dokážete měnit své běžné – ne vždy vhodné – pohybové stereotypy a udržet své tělo funkční navzdory přibývajícímu věku.
Mýtus č. 5
Ke cvičení potřebuju drahé pomůcky a doma si nezacvičím.
Chyba. Pomůcky jsou jen jeho zpestřením. Zpočátku se poměrně dlouhou dobu obejdete i bez nich. Postupně navíc můžete začít využívat ke cvičení to, co máte běžně doma – ručník, pásek, polštář a podobně. Pro domácí cvičení rozhodně není potřeba žádná investice. A pokud si chcete dopřát změnu, vyrazte někam do studia. Obvykle využíváme válce, overbally, kruhy nebo velké míče, které cviky zjednoduší, nebo naopak ztíží – záleží, co je v dané lekci potřeba.
Článek vznikl pro časopis Žena a život.