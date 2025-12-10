Ženám se synchronizují cykly a další nesmyslné mýty o menstruaci

Natálie Veselá
Být někým, kdo menstruuje, znamená neustále se snažit rozlišovat fakta od mýtů. Je pravda, že když máte menstruaci, nemůžete do bazénu? Ne. Přitahuje pach menstruující ženy medvědy? Také ne. Odborníci rozebírají také hojně rozšířený mýtus o tom, že se menstruační cykly žen synchronizují, pokud spolu tráví dostatek času v těsné blízkosti. Jak to doopravdy je?

Ilustrační fotografie | foto: Profimedia.cz

Když spolu ženy tráví hodně času, jejich menstruační cykly se nakonec synchronizují. Jde jen o velmi rozšířenou pověru, nebo o důkaz „magické ženskosti“? A může si vás žena, se kterou trávíte hodně času, „přetáhnout“ na svůj menstruační cyklus?

„Pamatuju si, že jsem to slýchávala od členů rodiny, když jsem byla mladší,“ říká lékařka Rachel Jensenová, stipendistka programu Darney-Landy při Americkém kolegiu porodníků a gynekologů. A dodává, že chápe, proč je toto přesvědčení tak oblíbené: „Myšlenka, že by se naše těla synchronizovala s těmi, ke kterým máme blízko, je uklidňující a vytváří pocit propojení. Tělo ale takhle ve skutečnosti nefunguje.“

Kde se vzal, tu se vzal

Myšlenka si získala velkou pozornost na počátku 70. let, když doktorka Martha McClintocková publikovala první vědecký článek o menstruační synchronii. Pozorovala v něm studentky žijící na kolejích a dospěla k závěru, že ženy, které žijí v těsné blízkosti nebo sdílejí stejné prostředí, zažívají sbližování svých menstruačních cyklů. Tento jev se začal označovat jako McClintock efekt.

Pošli nám svůj tampon. Menstruační krev by mohla pomáhat odhalit nemoci žen

Mnoho následných studií v 90. letech závěry McClintockové potvrdilo. Některé naznačovaly, že posun by mohl být výsledkem „čichových podnětů“ či feromonů, které menstruaci buď urychlují, nebo zpomalují.

„Novější studie, které byly rigorózněji navržené, však většinou nedokázaly prokázat jakoukoli synchronii mezi menstruačními cykly u žen žijících spolu,“ říká Dr. Jewel Klingová, předsedkyně oddělení ženského zdraví na Mayo Clinic v Arizoně. A výzkumy také neprokázaly, jak by tělo vůbec mělo tento efekt spustit. „Neexistuje žádný biologický mechanismus pro synchronizaci menstruace,“ říká Jensenová.“

Proč tolik lidí věří v menstruační synchronii?

„Mnoho žen si myslí, že je to pravda,“ potvrzuje Salena Zanotti, gynekoložka z Cleveland Clinic. Pokud se zdá, že se lidem menstruace synchronizují, je to spíše důsledek informačních zkreslení a statistiky než biologie. „Jsme totiž náchylnější znát a pamatovat si načasování menstruace u lidí, ke kterým máme blízko,“ vysvětluje Jensenová. To znamená, že pokud se naše cykly překryjí, spíše si toho všimneme.

Protože se délka a načasování menstruačních cyklů u různých lidí liší, je statisticky pravděpodobné, že se cykly dvou osob časem alespoň někdy překryjí. „Studie ukazují, že cykly se ‚synchronizují‘ stejnou rychlostí, jakou bychom očekávali čistě na základě matematické pravděpodobnosti – tedy náhodou,“ říká Jensenová.

Co všechno ovlivňuje menstruaci. Kondice pánevního dna i nadbytek kávy

Co ovlivňuje načasování menstruačního cyklu?

Podle odborníků ovlivňuje načasování a délku menstruačního cyklu mnoho faktorů. Patří mezi ně:

  • Stavba těla: vysoký BMI je spojený s nepravidelnými cykly.
  • Věk: menstruace může být nepravidelná u dospívajících a také u lidí, kteří se blíží menopauze.
  • Psychický stres: například deprese může narušit menstruační cyklus.
  • Léky, například hormonální antikoncepce.
  • Zdravotní stavy, jako onemocnění štítné žlázy, syndrom polycystických ovarií nebo menopauza.
  • Životní styl, například kouření, konzumace alkoholu a kofeinu, strava a fyzická aktivita.

Zdravá menstruace podle gynekologa. Maximálně 8 dní a tři lžíce krve

Jaké další mýty o menstruaci stále kolují?

„Mnoho menstruačních mýtů má kulturní původ,“ říká Zanotti – například představa, že menstruace je špinavá nebo trapná.

Upozorňuje také na mýtus, že použití tampónu nebo menstruačního kalíšku znamená ztrátu panenství. Není to tak. „Není také pravda, že by lidé neměli mít během menstruace sex nebo cvičit,“ říká Jensenová. „Obojí je bezpečné, i když je třeba mít na paměti, že i během menstruace existuje riziko přenosu sexuálně přenosných chorob nebo otěhotnění,“ říká a dodává, že cvičení může pomoci s nepříjemnými symptomy, jako jsou křeče nebo změny nálady.

Takové mýty se šíří snadno, zatímco některá fakta zůstávají málo probíraná. Klingová říká, že stavy spojené s menstruací – jako bolestivá menstruace (dysmenorea), abnormální děložní krvácení nebo fyzické a psychické premenstruační symptomy – jsou velmi běžné. „Až 85 procent žen zažívá nějaký menstruační syndrom,“ uvádí. „A 40 procent uvádí, že je výrazně obtěžuje.“

Bolestivá menstruace trápí mnoho žen. Tipy, které vám mohou pomoci s úlevou

Menstruace nemá bolet

Nemusí to tak ale být, říká Zanotti. „Menstruace je normální součást života. Nemusí být extrémně bolestivá ani silná.“ Pokud má někdo se svým cyklem potíže, doporučuje vyhledat zdravotníka, který může pomoci s jeho zvládáním.

Ačkoli je mýtus o menstruační synchronii relativně neškodný, Jensenová upozorňuje, že může mít vážné důsledky, pokud se lidé řídí nepřesnými zdravotními radami. „Pokud na sociálních sítích nebo od známých něco slyšíte či vidíte, je vždy dobré ověřit si to u lékaře, než se tím začnete řídit nebo to šířit dál,“ dodává.

