Mýty o senné rýmě. Je neškodná a hrozí nám jen na jaře

Většina pylů se ve vzduchu objevuje na jaře, později už je klid...

Ano, to by bylo sice krásné, v době změny klimatu to ale neplatí. Rostoucí teploty a kratší zima stále prodlužují pylovou sezonu. Z tohoto důvodu teď začíná až o 25 dní dříve, jak dokázaly lékařské studie. Pyly z lísek a olší často poletují už v lednu. A právě u lísky, která je často obávaným zdrojem alergenů, se množství pylu postupem let podstatně zvyšuje – a symptomy alergie na něj jsou výraznější. V létě jsou to zase kvetoucí trávy, na podzim se ve vzduchu zvyšuje koncentrace plísně ambrózie. Každé období má svoje typické alergeny.

Naštěstí reaguju jen na břízu...

Také to se může změnit. Minimálně polovina všech alergiků na březový pyl reaguje také na jablka a další syrové ovoce obsahující jádra a pecky, případně na ořechy a mandle. Vzniká křížová alergie, protože proteiny březových pylů a jablek, ořechů a mandlí mají podobnou stavbu a imunitní systém je nedokáže rozlišit. Proto vás může trápit svědící jazyk, oteklé sliznice nosu nebo svědění.

Tip: Pokud jste alergičtí na pyl, konzumujte jablka a ořechy co nejméně, nebo vůbec.