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Myslíte si, že chráníte oči správně? Těchto 6 chyb dělá většina lidí

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Ve spolupráci   4:00
Většina lidí řeší v létě ochranu pokožky, na oči ale často zapomíná.

Většina lidí řeší v létě ochranu pokožky, na oči ale často zapomíná. | foto: Rodenstock

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UV záření očím škodí i za mraky. Kdo by se měl chránit nejvíc?
5 fotografií
Sluneční brýle jsou základ, samy o sobě ale ochranu zraku nezaručí. Mnoho lidí dělá při ochraně očí před sluncem chyby, které mohou dlouhodobě zvyšovat riziko jejich poškození. Jak se jim jednoduše vyhnout.

Když se řekne ochrana před sluncem, většina lidí si vybaví opalovací krém. Na oči ale často myslíme až ve chvíli, kdy nás ostré slunce začne nepříjemně oslňovat. Samotné sluneční brýle ale nejsou zárukou, že jsou oči skutečně chráněné.

Nejčastější chyby při ochraně očí před sluncem

Podle odborníků rozhoduje nejen kvalita brýlí, ale také to, kdy je nosíme, jaký mají UV filtr nebo jestli nezapomínáme na další rizikové faktory, které mohou zdraví očí ovlivnit.

1 Tmavší brýle neznamenají lepší ochranu

Jedním z nejčastějších omylů je přesvědčení, že čím tmavší jsou skla, tím lépe oči chrání. Ve skutečnosti rozhoduje kvalitní UV filtr. Odborníci doporučují vybírat brýle, které blokují 99 až 100 procent UVA a UVB záření nebo mají označení UV400.

2 Sluneční brýle nosíte jen za jasného počasí

Ultrafialové záření proniká i přes oblačnost. Oči jsou mu proto vystavené také během zatažených dnů nebo při běžném pohybu po městě. Riziko navíc zvyšují odrazy od vody, písku, sněhu nebo světlých povrchů.

3 Dětské oči potřebují stejnou ochranu jako ty vaše

Děti tráví venku hodně času a jejich oči jsou vůči UV záření citlivější než oči dospělých. I ony by proto měly nosit kvalitní sluneční brýle s ochranou proti UVA i UVB záření.

4 Polarizace nenahradí UV filtr

Polarizační filtr pomáhá omezit odlesky od vody, sněhu nebo mokré silnice a zvyšuje komfort při vidění. Sám o sobě ale nechrání oči před ultrafialovým zářením. Při výběru je proto důležité sledovat obě vlastnosti.

5 Na preventivní kontrolu nečekejte až do prvních potíží

Řada očních onemocnění se v počátečních fázích nemusí nijak projevit. Pravidelné preventivní kontroly u očního lékaře nebo optometristy proto pomáhají odhalit problémy dříve, než začnou ovlivňovat vidění.

6 Na zdraví očí má vliv i životní styl

Zrak neovlivňuje jen slunce. Riziko některých očních onemocnění zvyšuje také cukrovka, vysoký krevní tlak nebo kouření. Odborníci proto doporučují pravidelný pohyb, pestrou stravu a nekouřit.

Ochrana očí by měla být co nejjednodušší

Představte si běžný letní den. Ráno vyjdete z domu, cestou se zastavíte na kávu, odpoledne zajdete na oběd a večer se projdete městem. Oči se po celý den musí přizpůsobovat střídání slunce, stínu i interiéru. Mnoho lidí ale sluneční brýle jednoduše zapomene doma, v autě nebo na dně kabelky

V posledních letech znovu získávají oblibu samozabarvovací neboli fotochromatické čočky, které na tyto změny reagují automaticky – v místnosti zůstávají téměř čiré, venku se během několika sekund zatmaví a zároveň chrání oči před UV zářením.

Jejich největší výhodou je právě jednoduchost. Nemusíte přemýšlet, jestli jste si vzali sluneční brýle, ani je během dne několikrát měnit. Stačí si ráno nasadit jedny dioptrické brýle a čočky se samy přizpůsobují světelným podmínkám. Výsledkem je pohodlnější vidění a menší únava očí během dne.

Nová generace samozabarvovacích čoček

Samozabarvovací čočky ColorMatic® Dark od společnosti Rodenstock reagují nejen na UV záření, ale také na intenzitu viditelného světla. Venku na přímém slunci dosahují až 90% absorpce světla, což odpovídá nejvyšší běžné kategorii slunečních brýlí, a zároveň si zachovávají plnou funkčnost i v extrémních letních teplotách až do 35 °C, kde starší materiály selhávaly. V místnosti se přitom bleskově vrátí do téměř čirého stavu.

Každá dobrá oční optika dnes dokáže nabídnout řešení na míru, které spojí dioptrie s ochrannými filtry tak, aby vaše oči zůstaly v klidu a plné energie od rána do večera.

Brýlové čočky Rodenstock, Netline a WhiteLabel jsou zdravotnické prostředky a slouží ke korekci zraku. Před použitím si pečlivě přečtěte návod k použití a informace, které se vztahují k jejich bezpečnému používání.

Obsah vznikl ve spolupráci se společností Rodenstock.

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