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Myslela si, že se jí rakovina netýká. Pak si Radka nahmatala bulku v prsu


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Nespoléhejte na nízký věk, zdravý životní styl, dobrou rodinnou anamnézu, nemoci si nevybírají. Prevence je vždy na prvním místě! | foto: Profimedia.cz

Do chvíle, než si v prsu nahmatala bulku, si jedenačtyřicetiletá Radka myslela, že se jí rakovina netýká. Cítila se zdravá, měla osmiletou dceru, během krátké doby se však její život zásadně změnil. Přečtěte si další díl seriálu Můj boj s nemocí.

Po nálezu bulky následoval ultrazvuk, mamografie, biopsie a potom čekání na výsledky. Vyšetření nakonec potvrdila rakovinu prsu a Radka se ocitla v situaci, kterou si ještě krátce předtím vůbec nepřipouštěla. Najednou před ní nebyla jen samotná nemoc, ale také nejistota, co bude dál a co všechno přinese léčba. Její první myšlenky přitom nepatřily jí samotné. Doma měla osmiletou Natálku.

„První myšlenky, které mi po potvrzení diagnózy proběhly hlavou, patřily mojí dceři Natálce. Budu tady pro ni? Uvidím ji vyrůstat? Jak bude vypadat naše budoucnost?“ vzpomíná Radka.

Šest varovných příznaků, že můžete mít rakovinu prsu

Operace a dlouhá léčba

Oznámení výsledků pro ni znamenalo okamžik, který během chvíle změnil dosavadní jistoty.

„Když mi byla oznámena diagnóza, měla jsem pocit, že se mi na chvíli zastavil svět. Po prvotním šoku jsem si ale uvědomila, že nemám jinou možnost než vše zvládnout. Kvůli sobě, dceři, rodině a všem lidem, které mám ráda.“ Po několika dnech tak přišlo odhodlání vypořádat se se vším, co přijde.

Rakovina prsu v číslech

Počet nově evidovaných diagnóz rakoviny prsu u žen ve věku 45 a více let vzrostl podle dat Národního onkologického registru z 5140 případů v roce 2002 na 7928 případů v roce 2024. Je to zvýšení o 54,2 %.

Přitom počet úmrtí ve stejné věkové skupině se snížil z 1902 na 1569 ročně, tedy o 17,5 %. Oproti historickému maximu z roku 1995, kdy mezi ženami ve věku 45 a více let zemřelo 1942 žen, byl počet úmrtí v roce 2024 o 19,2 % nižší.

Data tak podtrhují význam včasného záchytu onemocnění: čím dříve se nádor podaří objevit, tím větší je zpravidla šance na úspěšnou a méně zatěžující léčbu.

Především ji však pronásledovala otázka, zda tu bude pro svou dceru a bude moci sledovat, jak vyrůstá. To byla v té době jedna z nejtěžších věcí.

Radka posléze podstoupila částečnou mastektomii, při níž lékaři odstranili nádor spolu s částí okolní prsní tkáně, zasaženou hlavní sentinelovou uzlinu a několik dalších uzlin v jejím okolí. Operace však byla pouze začátkem dlouhé léčby. Následovalo osm chemoterapií, ozařování a rok a půl biologické léčby. Dalších deset let pak užívala hormonální terapii.

Léčba nebyla záležitostí několika týdnů nebo měsíců, ale stala se součástí jejího života na dlouhou dobu. Vedle strachu spojeného se samotnou nemocí se přidaly také fyzické a psychické následky léčby.

„Přišla jsem o vlasy, řasy i obočí. Zažívala jsem únavu, bolesti i chvíle, kdy jsem neměla sílu vstát z postele. Snažila jsem se neztrácet optimismus, i když přišel také okamžik, kdy jsem byla psychicky úplně na dně,“ popisuje Radka.

Pomohla jí její dcera

Právě v nejhorších chvílích pro ni byli důležití lidé kolem ní. Sílu jí dodávali rodina, přátelé a samozřejmě také Natálka. Dcera dokázala do náročných dní vnášet dětskou lehkost a humor. Když její maminka během léčby přišla o vlasy, Natálka ji prohlásila za herečku ze seriálu Návštěvníci.

Ženy podceňují rakovinu prsu. Co se děje v těle, když ji neléčíte?

I podobné chvíle pomáhaly vedle nemocničních vyšetření, léčby, únavy a bolesti zachovat si něco z obyčejného rodinného života. I když léčení nakonec trvalo v různých podobách řadu let.

Nemoc zásadně změnila také Radčin pohled na prevenci. Před vlastní diagnózou podle svých slov vůbec nevěděla, jak důležitou roli může sehrát. Dnes ji naopak považuje za jedno z hlavních poselství svého příběhu.

Můj boj s nemocí

Článek je součástí cyklu Můj boj s nemocí. Seriál píšete vy, naši čtenáři. Chtěli bychom pravidelně přinášet vaše příběhy o tom, jak se vyrovnáváte, nebo jste se vyrovnávali s různými onemocněními u vás či vašich blízkých. Své příběhy posílejte na adresu zdravi@idnes.cz. Nejzajímavější zveřejníme a odměníme částkou 500 korun. Myslíme si, že vaše příběhy mohou pomoci lidem v podobné situaci.

„Předtím jsem o žádné prevenci bohužel nikdy neslyšela. Právě proto dnes velmi silně vnímám to, jak obrovský význam prevence má. Díky ní a včasnému záchytu je tu šance začít s léčbou co nejdříve a tím třeba i zmírnit velmi dlouhý léčebný proces a jeho následky. Dnes pro mě slovo prevence znamená zodpovědnost vůči sobě samé a také velkou a velmi důležitou naději na život.“

Odlišný pohled na svět

Radčin vlastní příběh přitom začal změnou, kterou objevila sama. Bulka v prsu ji přivedla k vyšetřením a následně k diagnóze, po níž přišly roky léčby. Právě vlastní zkušenost je proto důvodem, proč dnes o prevenci mluví a svou zkušenost předává dalším ženám.

Od začátku Radčiny léčby uplynulo třináct let a dnes je v remisi. Nemoc jí vzala pocit, že zdraví a život jsou samozřejmostí, zároveň však změnila její pohled na to, co je v životě důležité. Víc si váží společných chvil s rodinou a přáteli, procházek, cestování i každého dalšího dne.

25. listopadu 2009

Operace a vyšetření

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Když se před třinácti lety dozvěděla diagnózu, jednou z prvních otázek bylo, zda uvidí svou dceru Natálku vyrůstat. Tehdy nemohla vědět, co všechno ji čeká ani jak bude jejich budoucnost vypadat. Zkušenost s rakovinou jí vzala samozřejmost, s níž dříve vnímala zdraví, a přinesla jí také jiný pohled na čas s blízkými i na obyčejné věci, které tvoří každodenní život.

A právě proto dnes připomíná ostatním ženám význam prevence, o které sama před diagnózou podle svých slov téměř nic nevěděla.

Kampaň připomíná význam prevence

Strach, nedostatek času nebo péče o rodinu mohou ženy od preventivního vyšetření odrazovat. Kampaň Bylo to o prsa pomáhá udělat první krok.

Za odkládáním preventivního vyšetření nemusí být nezájem o vlastní zdraví. Ženy často odrazuje strach z výsledku či samotného vyšetření, pracovní vytížení, únava, péče o rodinu nebo pocit, že pokud nemají žádné potíže, není důvod mamograf řešit.

Právě s podobnými obavami se snaží kampaň pracovat a zároveň nabídnout všechny potřebné informace na jednom místě. Na webu Bylotooprsa.cz najdou vše o rakovině prsu, prevenci a mamografickém screeningu, přehled mamografických a onkologických center, odborné komentáře i příběhy pacientek. Součástí je také připomenutí pravidelného samovyšetření a doporučení řešit jakoukoli změnu v prsu, jeho tvaru, kůži nebo bradavce s lékařem.

Obava z mamografu

Jednou z překážek může být obava ze samotného mamografu. Některé ženy se bojí bolesti, jiné výsledku vyšetření a toho, co by případný nález mohl znamenat.

„Mamograf je obyčejný jednoduchý rentgen s minimální radiační zátěží i malou nepříjemností se stlačením prsu. Přitom vám může zachránit život,“ říká profesorka Petra Tesařová.

Také profesor Samuel Vokurka doporučuje o případných obavách mluvit přímo s personálem mamografického centra. „Vždy své obavy sdílejte s týmem mamografie, který vám vše více objasní a bude vnímat vaše obavy.“

Nepříjemný tlak při vyšetření se podle něj může u jednotlivých žen lišit a jednou z možností je naplánovat návštěvu na období menší citlivosti prsů podle menstruačního cyklu.

Důležitou součástí jsou také zkušenosti žen, které rakovinou prsu samy prošly, a pomoc pacientských organizací. Osobní příběhy ukazují, co nemoc přináší a proč má smysl prevenci neodkládat.

„Vedle špičkové zdravotní péče jsem potřebovala ověřené informace, sdílenou zkušenost někoho, kdo rozumí mým obavám, a lidskou podporu bez předsudků,“ říká Nikol Pazderová z pacientské organizace Bellis.

Podle ní je stejně důležité jako pomoc ženám, které už onemocněly, také otevřeně mluvit o prevenci a připomínat, že péče o vlastní zdraví by měla být prioritou.

Článek vznikl pro časopis Rytmus života.

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