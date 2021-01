Tajemství mysli: obsáhne 20 tisíc slovníků, má stovky kilometrů vláken

Záhadný, fenomenální, dokonalý… Napadají vás ještě další přívlastky, kterými je možné označit lidský mozek a mysl? Někdy se mu říká nejvýkonnější počítač na světě, ani ten nejlepší stroj se však nedokáže vyrovnat tomu, co nosíte v hlavě.

Co se v mládí naučíš

Tento „stroj“ váží v průměru 1400 gramů, tedy asi 2 procenta celkové lidské hmotnosti, přesto ke své činnosti potřebuje okolo 30 procent krve přečerpané srdcem a také 20 procent celkové energie. Jen díky tomu dokáže fungovat na špičkové úrovni 24 hodin denně.

Váš mozek má totiž i „noční šichtu“ – vyhodnocuje a třídí to, co vstřebal během dne, a vám o tom dává vědět maximálně živými sny nebo nočními můrami. Má kapacitu zhruba jako 20 000 slovníků a obsahuje asi 180 000 kilometrů vláken složených až ze stovky miliard neuronů – a to vše je ze tří čtvrtin tvořené vodou. A aby toho nebylo málo, je fakt rychlý. Trvá mu asi jednu tisícinu sekundy, než na něco zareaguje.

V tomto zázračném systému, který nikdy neodpočívá, je ukryto celé naše vědomí, podvědomí, nevědomí, naše povaha, to, jací jsme i jací budeme. Když přicházíme na svět, je naše mysl až na pár základních instinktů prázdná. Je jako skladiště se spoustou volného prostoru, který během života zaplňujeme. To, co v tomhle skladišti zůstává po celý život, do něj uložíme většinou během prvních dvanácti let svého života.

V dětství je totiž naše mysl tvárná a vjemy, které během této doby vstřebáváme, nás ovlivňují i v dospělosti a ve stáří. Vštípíte-li během prvních 12 let života dítěti své ideály a morální zásady, je velmi pravděpodobné, že se jimi bude řídit i v budoucnosti. Platí to ale i naopak, vždyť není žádným tajemstvím, že naprostá většina agresorů, vrahů a psychopatů neprožívala zrovna šťastné dětství…

Daň moderní doby

Naše mysl neustále zpracovává velké množství podnětů, je zvyklá téměř nepřetržitě produkovat nové myšlenky. Podněty čerpá z našeho okolí a vztahů s druhými lidmi, ovlivňují ji obrazy, které vidíme, zvuky, které slyšíme, to, co cítíme. Pracuje pořád a chce pracovat pořád. Proto je důležité „krmit“ ji vhodnými podněty, zaměstnávat se něčím prospěšným, pěstovat si svou osobnost. To všechno utváří naše já. Každá mysl pak funguje tak trochu jako magnet, který nás přitahuje k podobně smýšlejícím jedincům. Aby ale ze vší té práce nebyla naše mysl přehlcená, musí i zapomínat. Je to přirozený proces – nikoho nepřekvapí, že časem blednou vzpomínky uložené v dlouhodobé paměti. Detaily přestávají být ostré a časem si vzpomínky, které pro nás dříve byly velmi důležité, ani nevybavíme.

Jiná věc ale je, když třeba zapomínáte, kam jste si dali klíče, co jste chtěli říct a pro co jste šli do obchodu. Pod tím je podepsaná krátkodobá paměť – jejím úkolem je soustředit se na problémy, které aktuálně řešíme, a ostře vnímat detaily. A pokud se tak neděje a my i v tomto „běžném provozu“ zapomínáme, je něco špatně. Často je to roztěkanost a stres, své ale udělá i přehlcenost.

Jen si vezměte, kolik podnětů na nás dnes působí. Televize, noviny, internet, tisíce informací, které na nás chrlí naše „živé“ okolí. A někdy i opakovaně. Jenže problém je v tom, že i ty opakované informace náš mozek vnímá jako nové a podle toho k nim přistupuje – zpracovává je. Není divu, že se občas tento stroj zasekne a reaguje zhroucením, stresem a depresemi. Tedy něčím, co naši předci třeba nějakých sto let zpátky ještě téměř neznali. Inu, moderní doba si vybírá svou daň.

Snadná ovlivnitelnost

Když se ale ještě na chvíli vrátíme k paměti a vzpomínkám, je zajímavé, jak si různí lidé pamatují stejnou věc. Každý z nás si může tu samou událost vybavovat jinak, tato vzpomínka si totiž v naší mysli žije vlastním životem. Každému utkví v paměti jiné detaily, má s tím spojené jiné pocity (které se časem můžou měnit), své udělá i nálada, kterou jste měli tehdy a kterou máte i teď při vybavování minulosti. Na tom, jak to, co bylo, vnímáte teď, se podepisují i vaše zkušenosti, znalosti, hodnoty, které si během života vytvoříte.

Druhou věcí je fakt, že si tak trochu vymýšlí i naše smysly. Například když něco nevidíme pořádně, mozek si tyhle rušivé nezaostřené podněty sám dotváří, jako by byly zaostřené, a později je analyzuje a vzpomínky ukládá. To všechno dělá z lidské paměti značně nespolehlivou, ovlivnitelnou věc.

A ovlivnitelná je i mysl, netýká se to jen vzpomínek, které uchovává, ale i přítomnosti a budoucnosti – proč by jinak bylo tak snadné většinu z nás zhypnotizovat? Jak je možné, že tak skvěle fungují různé vizualizace a afirmace (krátká posilující tvrzení, jakési mantry, které si opakujeme nahlas nebo jen v hlavě, aby náš život byl lepší)?

Koneckonců, taková ovlivnitelnost lidské mysli se odráží i ve světě diet – například když si budeme porce jídla nakládat na malý talíř a zaplníme ho, mozek bude mít pocit, že přijal dostatek potravy. Ano, i to je příklad toho, jak snadno se necháme opít rohlíkem.

Souboj pohlaví

Jestli ale v problematice lidského myšlení existuje jedna oblast, která se od počátků těší nebývalé popularitě, jsou to neustálé dohady, srovnávání a spekulace o tom, jaký je rozdíl mezi ženským a mužským mozkem.

Pravdou je, že mužský mozek je o něco větší, ovšem s inteligencí to opravdu nemá co dělat. Je to jen tím, že i mužské tělo bývá zpravidla větší než ženské a mozek potřebuje více neuronů, aby mohl ovládat větší objem svalů. U žen jsou prokazatelně vyvinutější ty mozkové oblasti, které souvisí s komunikací, naopak temenní lalok, ve kterém „sídlí“ schopnost orientovat se v prostoru, je menší.

Takže, milé dámy, až se vám příště nepovede zaparkovat auto na první dobrou, není to vaše vina, může za to evoluce… Evoluce ovlivnila i to, že ženy vnímají více barev – v historii totiž musely umět rozpoznat zralost a čerstvost potravin. Muži bývají lepší v technických oborech a lépe se soustředí na daný problém a jeho dokončení. Ženy oproti tomu přistupují k problémům kreativněji, mírněji… V potaz berou nejrůznější okolnosti a hlavně city.

To všechno souvisí s tím, kterou hemisféru dané pohlaví upřednostňuje. U mužů lépe funguje levá, která se zaměřuje na logiku, u žen pak pravá, která se soustřeďuje na duševní činnost a intuici. Striktní rozdělení na levou a pravou hemisféru ale neexistuje – obě se vzájemně prolínají a nikdo z nás nevyužívá pouze jednu. I když řešíme problém a orientujeme se jen na výsledek, je u toho důležitá představivost. A když fantazírujeme a tvoříme něco kreativního, musíme u toho využívat i pár logických zásad.

Stejně tak neexistuje jednoznačné rozdělení na mužský a ženský mozek, na vše má totiž vliv prostředí, ve kterém žijeme – tvrdit můžeme pouze to, že některé typy mysli jsou běžnější u mužů, jiné zase u žen. A oba druhy mají ženské i mužské prvky. Mozek mužů i žen toho má zkrátka víc společného než rozdílného.

Co říct na závěr?

Lidský mozek je fascinující orgán, 1,5 kilogramu hmoty představuje všechno, co jsme. Roste s námi, vyvíjí se, překvapuje… A tak není divu, že je opředený mýty – třeba tím, že využíváme jen 10 procent jeho kapacity. Jistě, představa, že se v oněch nevyužitých 90 procentech skrývají netušené schopnosti, je lákavá. Neurologie však jasně prokázala, že využíváme prakticky všechny části mozku, a většina je aktivní neustále. Nic naplat, měnit počasí mrknutím oka, číst myšlenky nebo třeba hýbat věcmi jen silou vůle se nám asi nepodaří.

Nebo snad ano? Jistý Napoleon Hill, americký spisovatel, který se soustředil na osobní rozvoj, řekl: „Cokoliv si lidská mysl dokáže představit a čemu dokáže uvěřit, toho lze dosáhnout.“ Tak si představujte…