Epidemie krátkozrakosti. Kromě brýlí může pomoct i operace

Nutno říct, že krátkozrakost je nejčastěji diagnostikována pacientům už v dětském věku. Jelikož se mladičké oko stále vyvíjí a roste, mění se i tato vada, a to až do věku 20 let.

Dočasné zhoršení Často se u lidí, kteří tráví dlouhé dny u počítače či obrazovek, objeví na nějaký čas rozmazané vidění. To způsobuje fakt, že dlouho zaostřují zrak na modré světlo. „Když po několika hodinách práce s počítačem odejde člověk ven, má pocit, že na dálku vidí špatně, a opravdu to tak je,“ vysvětluje primářka Lucie Valešová, z Oční kliniky NeoVize Praha, a pokračuje: „Zrak se unavuje, oční sval se dlouhým pohledem na blízko stahuje a nefunguje tak, jak by měl.“ Vidění se vrátí poté, co si oči odpočinou. Pokud to však budete takto dělat dlouhodobě, můžete si zrak poškodit natrvalo.

„Poté se obvykle její hodnoty ustálí. Jen některé se s věkem mohou zhoršovat,“ uvádí docentka Šárka Skorkovská, primářka Oční kliniky NeoVize Brno.

Pomohou brýle i operace

U dospělých se ovšem tyto potíže většinou pojí s jiným problémem – třeba s cukrovkou nebo šedým zákalem. U dětí za to často může genetika, ale také způsob vzdělávání, který dnes využívá mnohem víc technologií a jak známo, modré světlo zraku škodí.

Jak zase vidět ostře? Jako první jsou tu samozřejmě brýle a čočky. Ale ne každému to vyhovuje. Druhou možností je laserová operace. Té se nemusíte bát. Při použití femtosekundových laserů trvá jen chvilku a nebolí.

„Laser na základě precizních výpočtů separuje přebytečnou tkáň uvnitř rohovky, kterou chirurg z oka odstraní speciální pinzetou. Nenaruší tak samotný povrch oka, rohovka si díky tomu zachovává svou pevnost a stabilitu,“ říká odbornice. Na sále si člověk pobude přibližně 20 minut. Mnohem lépe pacient uvidí do dvou hodin po výkonu a do týdne jako ostříž.

Nejvíc šancí si takto spravit zrak mají ovšem lidé do 40 let. Vidět dobře i v pokročilejším věku je ovšem také možné. Stačí si vyměnit přirozenou oční čočku za umělou.

Takzvané nitrooční operace se provádějí s pomocí femtosekundového laseru, a to zcela bez použití skalpelu. Odborníci umí zavést do oka i takzvané trifokální čočky, které vám umožní vidět dobře na všechny tři vzdálenosti – tedy na blízko, na střední vzdálenost i do dálky.

Zaměřte se na prevenci

Samozřejmě jde ovšem vždy o operaci, a to je prostě zásah do těla. Pokud tedy netrpíte krátkozrakostí dědičně, pak je dobré se proti ní bránit dřív, než udeří.

Dobrou prevencí jsou bylinky. Výborně funguje vystydlý výluh ze světlíku lékařského nebo borůvky. Má to však ten problém, že si ho musíte přikládat na oči třikrát denně, a to nikdo moc dlouho nevydrží.

Druhou možností je jíst hodně zeleniny obsahující lutein a zeaxanthin. Ty oči chrání před jakýmkoli oxidačním stresem. Zařaďte proto do svého jídelníčku třeba špenát, kapustu, hrášek, cuketu nebo mrkev s kukuřicí a vejci.