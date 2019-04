Přítel mě nakazil pohlavní chorobou. Potíže mám dodnes

Vše začalo, když bylo Kláře 16 let a našla si partnera, který ji nakazil pohlavní chorobou. „Kde začít? Přes všechnu bolest, antibiotika, léčbu v nemocnici, stále vyžadoval sex a já se bála, že pokud mu nedám, co chce, opustí mě,“ napsala čtenářka svůj příběh do našeho seriálu Můj boj s nemocí.