Stomie mi zachránila život. Bez ní bych tu možná nebyla

NEJSEMTABU, tak se jmenuje Terezin blog, za který byla nominována na cenu Magnesia Litera. Píše v něm o svém životě s „pytlíkem na břiše“. Je mimořádně upřímná a otevřená.



Stomie (střevní vývod z organizmu) se netýká jen seniorů, ale i velmi mladých lidí. Tereze bylo krásných osmnáct, když jí lékaři diagnostikovali Crohnovu chorobu. Je to nemoc trávicího ústrojí, která může mít různé projevy. Terezu sužovaly abscesy a píštěle, lékaři je po mnoho let řešili drenážemi a plastikami.

„Ale vždycky to bylo jen dočasné řešení. Na téhle nemoci je nejhorší, že nikdy nevíte, co bude. Na jednom místě se udělá záplata a na dalším to rupne. Mám za sebou desítky anestezií. Bylo to pořád dokola. Strach, bolest, průjmy, krvácení, nejistota, deprese. Nakonec pro mě lékaři neměli jiné řešení, než že mi vyšijí vývod tlustého střeva. Dokázala jsem se s tím smířit. Musela jsem přijmout fakt, že budu žít se sáčkem na těle, vždyť bez něj bych tu možná už nebyla.“

O tom se (ne)mluví

Tereza ví o lidech, kteří v situaci, kdy museli volit mezi stomií a smrtí, volili druhou možnost.

„Možná že kdyby měli víc informací, možnost sdílet svoje strachy a pochybnosti, rozhodli by se jinak. Jenže stomie je věc, o které se nemluví. To všechno mě přimělo k tomu, abych se ji snažila odtabuizovat. Samozřejmě je to diskomfort, je to omezení, je to problém – zejména v intimní oblasti. To mě ostatně motivovalo i k sepsání příručky Sex se stomií, která nedávno vyšla. Lidi se stejným trápením v ní najdou odpovědi i na ty nejchoulostivější otázky. Mně informace chyběly, mohla jsem se ptát lékařů, ale jiný zdroj jsem neměla,“ vysvětluje úspěšná blogerka, co ji vedlo k tomu, aby mluvila bez zábran o životě se stomií, a aby školila pacienty i zdravotníky.

Prádlo nejen pro mě

Postrádala nejen informace, ale například i vhodné prádlo. „Potřebujete mít speciální kalhotky. Navrhla jsem první model a obrátila jsem se na svoji tetu, která šije prádlo profesionálně, pak následovaly další vzory – a dokonce i plavky,“ říká žena, kterou těžká diagnóza rozhodně nehodila na vedlejší kolej.

Dnes má vlastní firmu na výrobu speciálního spodního prádla pro stomiky, které prodává pod značkou MyPouch. „Zatím netuším, jak bude úspěšná, ale určitě jsem našla díru na trhu. Rozhodla jsem se, že budu vést firmu správně, nechci nic podcenit, mám svoje užitné vzory, mám je zaregistrované, abych předešla tomu, že mi je někdo okopíruje,“ svěřuje se žena, jíž se s trochou nadsázky podařilo přetavit hendikep v podnikatelský záměr a která věří, že její výrobky proniknou i do zahraničí.

Svojí kuráží a upřímným sdílením inspiruje lidi se stejnou diagnózou, aby se snažili vypořádat se strachem a neztráceli naději, že můžou být i nadále úspěšní v profesním životě, vést spokojený partnerský život a cestovat a třeba jednou mít i děti.