Lenka dostala ledvinu od bratra. Daroval mi šanci na nový život, říká

Když před sedmnácti lety začalo být Jitce neustále špatně, dlouho netušila, že příčina je vážnější, než si připouštěla. Život jí nakonec zachránil bratr, který jí daroval ledvinu. Přečtěte si další díl seriálu Můj boj s nemocí.
Fotogalerie4

Jitka po transplantaci ledviny změnila životní styl a začala sportovat | foto: Archiv čtenářky

„Nejdřív jsem si myslela, že jsem těhotná. Přestala jsem menstruovat, zvracela jsem a pořád jsem kupovala testy – ale všechny byly negativní,“ vzpomíná devětačtyřicetiletá Jitka. Obvodní lékařka zjistila, že má Jitka velmi vysoký krevní tlak a nasadila léky na hypertenzi. Postupně však začala pociťovat stále větší únavu, otoky nohou a celkovou slabost. „Když jsme někam šli, zajímalo mě už jen, kde je lavička. Potřebovala jsem si pořád sednout,“ popisuje.

Následný rozbor krve ukázal velmi vysoké hodnoty kreatininu – odpadní látky metabolismu, kterou za normálních okolností vylučují ledviny z těla močí. „Doktorka mi volala, že musím okamžitě do nemocnice, protože při takových hodnotách je zázrak, že ještě vůbec žiju. Vzala jsem si batůžek a pěšky došla do nemocnice. Když jsem tam dorazila, byla jsem úplně vyřízená,“ říká.

Další vyšetření v nemocnici potvrdila, že Jitce selhávají ledviny. Diagnóza byla sama o sobě jako blesk z čistého nebe a následovala další tvrdá zpráva: musela okamžitě na pravidelnou dialýzu.

Každý desátý Čech má poškozené ledviny. Lékař radí, jak problému předejít

„Chodila jsem na ,umělou ledvinu’ do nemocnice u nás v Mostě půl roku – tři dny v týdnu, vždy po pěti hodinách,“ vzpomíná drobná žena, pro kterou šlo o velmi náročnou zkušenost. „V té době jsem ještě necvičila a měla jsem křehké žíly. Než se podařilo mě napíchnout, trvalo to někdy až tři hodiny – když se nedařilo s žílou na ruce ani na krku, museli přistoupit k napíchnutí v tříslech. To byl pro mě vždycky postrach a celé to bylo strašně vyčerpávající.“

Nabídka, která všechno změnila

V té době začal Jitčin bratr jednat. Neříkal nic nahlas, jen si v tichosti zjišťoval, co obnáší být dárcem – a jestli by se jím mohl stát právě on. Jednoho dne přišla Jitce na dialýze zdravotní sestra oznámit, že právě bratr přijde do nemocnice také – protože chce podstoupit vyšetření, aby jí mohl darovat ledvinu.

„Pamatuju si to, jako by to bylo včera. Pět hodin jsem tam ležela úplně hotová. Na jednu stranu šťastná, že mám takového brášku. Na druhou stranu jsem si říkala, že do toho nejdu. Nechtěla jsem být nikomu zavázaná,“ přiznává prvotní pocity.

Pochybnosti se mísily se strachem – co když ledvina nebude fungovat? A co když jednou budou jeho vlastní děti potřebovat tátu zdravého a silného? Bratr ji ale ujišťoval: „Ty jsi moje ségra. Máme se rádi. Moje holky mají taky mámu a já chci, aby ses měla dobře.“

Rozhodování s podporou nejbližších

Rozhodování nebylo snadné. Velkou oporou byl pro Jitku i její partner. „Byl úžasný – staral se o mě s láskou a byl vtipný. Taky neuvěřitelně pozitivní a naučil to i mě. Řekl mi: Ať se rozhodneš jakkoliv, budu tě mít rád. Budu s tebou tak i tak,“ vzpomíná. Nakonec ji přesvědčily i rozhovory s přáteli. „Jednou jsme seděli v restauraci a oni mi s jistotou říkali: běž do toho. A já si řekla, že to zkusíme.“

Můj boj s nemocí

Článek je součástí cyklu Můj boj s nemocí. Seriál píšete vy, naši čtenáři. Chtěli bychom pravidelně přinášet vaše příběhy o tom, jak se vyrovnáváte, nebo jste se vyrovnávali s různými onemocněními u vás či vašich blízkých. Své příběhy posílejte na adresu zdravi@idnes.cz. Nejzajímavější zveřejníme a odměníme částkou 500 korun. Myslíme si, že vaše příběhy mohou pomoci lidem v podobné situaci.

Operace proběhla v roce 2008 v pražském IKEM. Bratr zvládl zákrok s nadhledem. „Třetí den po operaci přišel za mnou s plechovkou piva v ruce. Říkám mu – to si děláš srandu? On byl prostě úplně v pohodě,“ vypráví dnes s úsměvem Jitka.

Její obavy, že by si darovanou ledvinu vyčítala, se postupně rozpustily. Naopak – vztah s bratrem se ještě více prohloubil. „Mám k bráškovi neskutečný respekt a lásku. Je to správný blázen, pohodář, na kterého se můžu spolehnout. Měli jsme k sobě vždy blízko, ale od té doby jsme ještě víc propojení,“ vysvětluje.

Nový život s novou energií

Ledvina začala fungovat zhruba po týdnu. Od té doby uplynulo už sedmnáct let a Jitka se těší plnohodnotnému životu: „Žiju kvalitně a krásně. Cestuju. Udělala jsem si kurzy kosmetiky a pedikúry a dnes pracuji jako OSVČ. A rozhodně se chystám na další kurzy a cesty, chci poznávat pořád něco nového“ popisuje pozitivně naladěná žena.

Velkou změnou prošel i její životní styl. „Dřív jsme ráno snědli párek nebo vlašák, zapili to džusem a o zdravé stravě se moc nemluvilo. Teď piju dva až tři litry vody denně, sladké nápoje vůbec. Každý den cvičím, chodím na spinning, účastním se charitativních běhů.“

Jitka si celkově začala víc vážit svého zdraví i drobných radostí. „Nedělám si černé scénáře, radši si dělám srandičky. Mám ráda dobré víno, prosecco, Itálii. Prostě si užívám, co můžu,“ dodává. Zpětně vidí, že nemoc ji paradoxně posunula k lepšímu životnímu stylu a k novým příležitostem.

Nemocné ledviny bolet nemusejí. Jak poznat varovné příznaky?

Povzbuzení pro ostatní

Když se dnes Jitka ohlíží zpět, ví, že to nejtěžší nebyla samotná transplantace, ale rozhodnutí tento dar přijmout. „Nechtěla jsem, aby mi někdy někdo vyčítal, že jsem si vzala jeho ledvinu. Ale nakonec jsem pochopila, že bráškovi nejde o můj vděk. Že je to dar z lásky,“ říká.

Proto se snaží povzbudit i ostatní pacienty, kteří váhají. „Řekla bych jim, ať se nebojí. V porovnání s dialýzou je to úplně jiný život – díky bráškovi je plnohodnotný už sedmnáct let. Stojí to za to překonat zábrany a strach a nechat si pomoci. Já se teď snažím stihnout co nejvíc, každý den prožít naplno.“

Názor lékařky

MUDr. Silvie Rajnochová Bloudíčková, Ph.D., vedoucí Nefrologické a Transplantační ambulance IKEM

Pokud pacientovi nabídne svoji ledvinu blízký člověk, je prvotní obava o zdraví milované osoby zcela přirozená. Proto je důležité, aby pacient a potenciální dárce věděli především toto: K transplantaci přistupujeme jedině, když celá plejáda vyšetření prokáže, že odnětí ledviny představuje pro dárce minimální riziko komplikací. Pokud se v budoucnu nějaké vyskytnou, dokážeme je včas zachytit a efektivně řešit díky pravidelným pečlivým kontrolám.

Jako zdroj ucelených informací garantovaných odborníky doporučuji stránku www.transplantacenenitabu.cz. Obsahuje autentické příběhy a věřím, že mohou pacientům dodat kuráž o své nemoci otevřeně hovořit s blízkými.

Zdaleka nemusí jít o to, přímo o dárcovství požádat. Často však potenciální dárce netuší, že by mohl pomoci – a sám o tom začne uvažovat, když zjistí, že může darovat šanci na delší a lepší život.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

KVÍZ: 30 historických zajímavostí: Stalo se to, nebo jsme vás nachytali?

Víte, kdo objevil Ameriku, jak dopadly manželky Jindřicha VIII. nebo jak to bylo s Enigmou? Tento kvíz plný historických zajímavostí vás provede staletími lidských dějin – od antického Říma přes...

Meghan hněte těsto ve špercích za miliony. Její kulinářská show je spíš o módě

Na Netflixu běží druhá řada lifestylové show S láskou, Meghan. V ní vévodkyně ze Sussexu a její hosté vaří, pečou, vyrábějí šátky a keramiku, vážou květiny. To nejzajímavější na pořadu ovšem nejsou...

Osm raných příznaků rakoviny, které byste neměli ignorovat

U velkého počtu nemocných jsou některé nádory objeveny až v pokročilém stádiu. Včasně diagnostikovaná rakovina přitom významně zvyšuje šanci na vyléčení. Které symptomy byste určitě neměli přehlížet?

Dokonalá přátelství se proměnila v nenávist. Celebrity, které se rozkmotřily

Nemohli bez sebe být, byli spolu na každém kroku a v Hollywoodu je měli za nerozlučné. Byli zkrátka nejlepší přátelé. Pak se však slavné hvězdy rozkmotřily a přátelství byl konec. Podívejte se do...

Slavní géniové, kteří byli závislí na návykových látkách

Byli chytří, slavní a v mnohém pomohli světu. Lidé je měli za génie, ale v soukromí ve skutečnosti často trpěli a uchylovali se k návykovým látkám, aby si alespoň na chvíli ulevili. Podívejte se do...

Kosmetická opáčko: usnadníme vám výběr řasenky i dětské kosmetiky

Každou i každého trápí něco o jiného. Odborníci vysvětlují, radí a doporučují, jak na nákup správné kosmetiky.

23. října 2025

Podzimní líčení je plné barev. Vyzkoušejte ty zemité, ale i modrou

Nadcházející sezona hraje barvami, ale taky klade vyšší nároky na odolnost líčení. Inspirujte se tipy, díky kterým váš make-up vydrží svěží i během chladných dnů.

23. října 2025

Lenka dostala ledvinu od bratra. Daroval mi šanci na nový život, říká

Když před sedmnácti lety začalo být Jitce neustále špatně, dlouho netušila, že příčina je vážnější, než si připouštěla. Život jí nakonec zachránil bratr, který jí daroval ledvinu. Přečtěte si další...

23. října 2025

Odvážný a tajemný Štír. Jak hvězdy formují Petra Pavla i Julii Robertsovou

Štíři bývají vnímáni jako tajemní, nebezpeční a zároveň neodolatelně přitažliví. Mají schopnost vidět tam, kam ostatní nedohlédnou, a to do nitra lidí i do skrytých vrstev reality. Jak tuto energii...

23. října 2025

Řepné brownies

Řepné brownies
Recept

Střední

90 min

Upečte zdravější variantu tradičních brownies.

Sex po padesátce může být lepší. Typ libida se proměňuje s věkem, říká terapeutka

Premium

Menopauza je období velkých změn, a nejen těch tělesných. Často se o ní mluví jako o „sexuální konečné“, ale psychoterapeutka a průvodkyně ženským přechodem Klára Trávníčková nabízí jiný pohled....

22. října 2025

Silikonovým implantátům vděčím za záchranu života, říká žena

Dvaatřicetiletá Tayla Gardinerová z Velké Británie tvrdí, že odhalila bulku v prsu jen díky implantátům, které na ni tlačily a na ňadru vytvořily nepravidelný útvar, který byl patrný na první pohled....

22. října 2025  8:18

Mladé ženy hlásí kozačkovou revoluci. Hitem zimy je ekokůže i blokové podpatky

Výběr dámských kozaček je skutečně bohatý, stejně jako cenové rozpětí. Mezi hlavní parametry patří materiál, který má velký vliv na kvalitu i životnost bot. Mladé ženy se často uchylují k...

22. října 2025

Ve 24 letech jí objevili rakovinu. Úzkost přišla až po uzdravení, vypráví

Premium

Anna Henselová si plánovala nechat preventivně odstranit poprsí. Byla totiž nositelkou genetické mutace BRCA, stejně jako její maminka, a byla tak více ohrožena rakovinou prsu. Nemoc ji však ve...

22. října 2025

Vsaďte na čistotu. Bílých tenisek se na podzim vzdávat nemusíte

Minimalistické tenisky ve světlé barvě má doma téměř každý. Jsou totiž snadno kombinovatelné a hodí se pro každou příležitost. Víte ale, jak je nosit a které typy jsou aktuálně v kurzu? Osvojte si...

22. října 2025

Oblečte outfit, který vás omladí. Stačí zvolit barvy a správný střih

Správně zvolené oblečení dokáže ubrat roky, i když vám kalendář připomíná opak. Stačí sáhnout po střizích, které lichotí postavě, a po barvách, jež rozzáří pleť. Znáte ty, které lichotí vám?

22. října 2025

Polévka, ale i slaný koláč či pletenec. Užijte si dýňovou sezonu naslano

Sezona tykví je právě v plném proudu. Nejenže zdobí vchody a parapety, ale v kuchyni teď kralují díky své všestrannosti a bohaté chuti. Tentokrát jsme se zaměřili na slané recepty, které z této...

22. října 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.