Touretteův syndrom trápí dceru od dětství. Prošla si peklem

Už těhotenství s mou dcerou neprobíhalo zrovna šťastně. V sedmém měsíci se jí chtělo na svět, ale naštěstí se tak nestalo a narodila se v termínu. Dá se říct, že už v tom mém bříšku měla problémy. Nicméně narodila se zdravá. Co nás trošku znepokojovalo, byly její takzvané „afektované stavy“, které přinášely velmi velké prodlevy v nádechu při pláči, až úplně modrala. Doktoři nás uklidňovali, že se to stává.

Do svých pěti let, až na průměrné problémy, si své dětství užívala normálně, jako většina ostatních dětí. Ale pak postupně zjišťujete, že něco není v pořádku. Když se vaše dítě začne nějakým způsobem odlišovat od jiných, je to prostě šok. Tím myslím pohyby těla, mimika obličeje a podobně. A to vlastně tato porucha obnáší. Jsou to hlavně takzvané „tiky“– nekontrolovatelné pohyby těla a různé emoční stavy.

Myslela jsem, že ji to přejde

U dcerky jsem si nejdřív všimla častého otevírání pusinky. Zprvu si žádná máma nechce připustit, že by její dítě mělo nějaký problém. Ale když se to stane, tak s tím prostě musíte začít bojovat. Říkala jsem si, že jí to přejde. Vždyť spousta dětí má nějaký zlozvyk. Ale opravdu je rozdíl mezi zlozvykem a tikem.

Po konzultaci s dětskou lékařkou, nám byla doporučena návštěva psychiatra, který po krátké době nemoc definitivně potvrdil. Diagnóza zněla „Touretteův syndrom“. Abych tedy tuto poruchu trochu popsala. Typickým projevem jsou pohybové a zvukové tiky, které se poprvé projevují vlastně už v dětství nebo v průběhu dospívání. Onemocnění je často spojené s přidruženými poruchami, jako je například hyperaktivita, obsedantně kompulzivní porucha nebo sebepoškozování. Bohužel všechny tyto projevy se u naší dcery projevily a měla těžké dětství.

I proto jsem chtěla, aby se tato porucha dostala do podvědomí lidí, protože se o ní téměř neví. Předešlo by se tím následnému posmívání, poukazování a separování člověka, který si tímto onemocněním prochází.

Dceru trápí i další poruchy

Vrátím se ale k těm přidruženým poruchám, které dceru trápily. Začnu s OCD – obsedantně kompulzivní poruchou. Je to neurotická duševní porucha, při které člověka trápí opakované myšlenky (obsese) nebo cítí potřebu opakovaně provádět určité rituály (kompulze) v míře, která, vyvolává strach nebo zhoršuje obecné fungování člověka.

Ty myšlenky jsou nechtěné, vtíravé, opakující se a znovu a znovu se vnucují do mysli člověka. Naproti tomu „kompulze“ znamenají nutkavé, opakující se jednání či chování. Příklad takové „kompulze“ může být: neustálé kontrolování - například dveří, zda jsou skutečně zamčené, nadměrný smysl pro pořádek, nutkavé mytí rukou apod. Je to k zbláznění.

Můj boj s nemocí Článek je součástí cyklu Můj boj s nemocí. Seriál píšete vy, naši čtenáři. Chtěli bychom pravidelně přinášet vaše příběhy o tom, jak se vyrovnáváte, nebo jste se vyrovnávali s různými onemocněními u vás či vašich blízkých. Své příběhy posílejte na adresu zdravi@idnes.cz. Nejzajímavější zveřejníme a odměníme částkou 500 korun. Myslíme si, že vaše příběhy mohou pomoci lidem v podobné situaci.

A jak se v dětství OCD projevovalo u Danielky? Měli jsme pejska, na kterého se postupem času velmi upnula a začala mít o něj ohromný strach. Začala ho nesmyslně neustále kontrolovat. Lehla si do postele a nutkavé chování ji nutilo zase vstát a běžet ven k boudě a pejska kontrolovat. To se dělo opravdu třeba pětkrát za sebou. Nevadilo ji ani, jestli je venku mráz nebo déšť. Byla z toho velmi zoufalá, protože věděla, že dělá něco, co není normální, ale nedokázala si pomoct.

Další poruchou, která trápí naší dceru je ADHD, což je porucha pozornosti s hyperaktivitou a ta ji právě ve škole dost limitovala. Nedokázala se soustředit, takže jí byla přidělena asistentka. A i kvůli tomu se jí děti posmívaly. A teď se právě dostáváme k velkému trápení naší dcerky a tím byla drsná šikana už na prvním stupni základní školy, kterou velmi těžce nesla. Škola to bohužel neuměla řešit, což pro nás, ale hlavně pro Danielku bylo velmi těžké. Děti se jí posmívaly, napodobovaly její tiky a bohužel probíhala i fyzická šikana. To samozřejmě její stavy ještě zhoršovalo.

Neustále se měnily léky, které jí měly pomoci, ale mnohdy jí spíše ubližovaly, byla už jako pokusný králík. V hlavě už měla jen strach, úzkost a bohužel i smrt. Objevilo se i sebepoškozování. Prosila mě, ať už jí někdo pomůže.

Často to odnášel i její starší bráška, protože díky jejím afektovaným stavům (afektovaná labilita), se stávala nebezpečnou pro sebe, ale i pro své okolí. A to je bohužel další porucha, kterou má. Dostavovaly se u ní záchvaty zuřivosti, při kterých opravdu nezvládala své emoce a danou situaci. Těch problémů ve své hlavičce měla opravdu spoustu.

Pomohla hospitalizace

Po dlouhých poradách s odborníky, nám bylo doporučeno dceru nechat hospitalizovat. To pro nás bylo velice těžké a já jako matka jsem měla pocit, že jsem selhala. Bylo jí třináct let.

Po dvouměsíčním pobytu v léčebně se díky každodenní péči opravdových odborníků vrátila domů a už se zase uměla smát. Její tělo už se nezmítalo v jakýchsi křečích. Léky samozřejmě bere pořád, ale už jsou to zřejmě ty správné, které jí aspoň trochu pomůžou.

Teď je Daniele dvacet jedna let, s velkými úzkostmi i tiky bojuje pořád, ale díky svému manželovi, ve kterém má ohromnou oporu, svůj život zvládá s větší lehkostí. Bohužel v zaměstnáních, kterými si dcera prošla, pro to moc pochopení neměli, takže najít si stabilní práci je pro ni velmi těžké.

K tomu bych chtěla ještě podotknout, že tato porucha nemá žádný vliv na intelekt. Daniela je i přesto všechno velmi inteligentní a cílevědomá dívka. Na první pohled byste asi neřekli, že v sobě řeší takovou spoustu problémů, ale je to díky tomu, že na veřejnosti vše dokáže trochu potlačit. O to je to pak vše horší doma, kde se musí vyventilovat.

Neměli by i lidé, kteří mají nějaký handicap, mít právo na plnohodnotný život a trošku toho porozumění? A protože společně s dcerou bychom chtěly této poruše dát větší osvětu a třeba i lidem, kteří s tím bojují dát pocit, že v tom nejsou sami, rozhodla jsem se vydat knihu, ve které popisuji, jak s touto poruchou bojovala naše dcera a potažmo vlastně celá naše rodina.

Spousta lidí, když vidí člověka s tímto postižením, většinou se mu posmívá a vyčleňuje ho ze společnosti. A tomu bychom chtěly s dcerou aspoň trošku zabránit. Dcera začala na sociálních sítích natáčet videa, jak vše prožívala a stále prožívá. A musím říct, že se setkává s velmi kladnými reakcemi, což ji velmi těší.