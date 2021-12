Mám systémovou sklerodermii, napadla mi plíce. Teď bojuji i s rakovinou

Nemoc mě zaskočila a bylo pro mě těžké se s ní vyrovnat. Začalo to tím, že jsem měla závratě, tuhly mi klouby, až jsem skoro přestala chodit. V 38 letech se mi to zdálo divné. To mě dovedlo k lékařům. Po všech do možných vyšetřeních zazněla diagnóza: systémová sklerodermie. Čtenářka Michaela napsala další díl seriálu Můj boj s nemocí.