Mám jen jednu ledvinu. Lékaři zjistili, že i její funkce selhávají

Jako mladý jsem tu informaci tenkrát moc neřešil, neuměl jsem si ani představit, co to znamená. Lékaři mě ujistili, že mám druhou, větší a plně funkční ledvinu, která kompenzuje funkci té chybějící, navíc mi z toho neplynula ani žádná omezení.

Vzpomínám si jen, že to na mě padlo, když jsem se vrátil domů. Šel jsem to říct mámě a samozřejmě mě pak přepadaly otázky, proč zrovna já, jak budu dál žít.

Nicméně jsem věřil lékařům a tomu, že budu bez dalších komplikací, že si jen na sebe musím dávat větší pozor, aby se mi třeba nestal úraz, který by mou jedinou ledvinu mohl ohrozit.

Funkce ledviny selhávají

Jako manažer ve zdravotnictví nabádám lidi k prevenci, tak jsem sám absolvoval prohlídku. Byl jsem hodně překvapený, když mi lékaři sdělili, že funkce mé jediné ledviny postupně selhávají.

Jsem typický zástupce té části populace, která chodí k lékaři, jen když jí něco je. Já chodil na očkování proti chřipce nebo když jsem měl angínu. Přiznám se, že to bylo zastavení, zamyšlení nad dalším životem s nemocí.

Nyní jsem však v pravidelné nefrologické péči, lékařům plně důvěřuji a spoléhám i na medicínský pokrok, který v současné době postupuje rychle kupředu. Měl jsem štěstí, dostal jsem lék úspěšně používaný v diabetologii, který byl teprve nedávno schválen také pro použití v nefrologii.

Nedostatek prevence

Nemám v tuto chvíli žádné komplikace, které by mi ztěžovaly život, podle všeho by se onemocnění díky léčbě mělo podařit zbrzdit. Vedu celkem zdravý život, nekouřím, nepiju tvrdý alkohol.

Šokovalo mě ale, že až třetina pacientů s diagnostikovaným onemocněním ledvin končí na dialýze, aniž měli jakékoli předchozí problémy. Zde vidím určitý systémový nedostatek v nastavení preventivní péče.

Lidé by podle mě měli být cíleně zváni na preventivní prohlídky, měla by kolem toho být větší osvěta, která funguje v rámci prevence jiných závažných onemocnění, jako je například karcinom prsu.

Život nekončí

Člověk je z diagnózy nejdřív v šoku, potom ji v panice odmítá, nakonec se s ní postupně smiřuje a hledá cesty, jak s ní žít – nejinak tomu bylo u mě. Neuvědomuji si, že bych kdy dělal něco špatně, jen bych teď chtěl trochu zhubnout a naordinovat si pestřejší stravu.

Diagnózou samozřejmě byli překvapeni také všichni moji přátelé a známí. Život pro mě však rozhodně nekončí, mám velké plány, chci tady být pro děti co nejdéle a plně důvěřuji postupu lékařů a vědeckému pokroku.

Dnes už vím, že zdraví je vrtkavé, jen si to často ve všem tom každodenním shonu nestíháme uvědomovat. Když ho máme, bereme to jako samozřejmost, ale život je o něčem jiném než o neustálé práci a honbě za úspěchy a výsledky. To, že jste dnes zdraví, neznamená, že zítra budete taky.