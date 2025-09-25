Potíže trvaly několik týdnů, a tak jsem zašel na prohlídku ke svému praktickému lékaři. Ten mi naměřil vysoký krevní tlak, který měl zřejmě bolesti hlavy „na svědomí“. Další testy v ordinaci zároveň odhalily zvýšenou hladinu kreatininu. A to násobně vyšší než je norma.
Můj boj s nemocí
Lékař mi sdělil, že výsledky odpovídají pokročilému stadiu poškození ledvin, u kterého hrozí jejich úplné selhání. Hned další týden jsem šel do nemocnice, kde jsem podstoupil biopsii ledvin. Vyšetření potvrdilo, že mám nefropatii a že mé ledviny fungují zhruba jen na 25–30 %.
Poškození ledvin je nevratné
Lékaři zvolili terapii zpomalující průběh onemocnění. Dostal jsem kortikosteroidy, které potlačují zánět v ledvinách a udržují zbylou zdravou část orgánu funkční. K tomu užívám léky na vysoký krevní tlak a musel jsem upravit svůj dietní režim.
Musím například dodržovat nízkobílkovinnou dietu. Mohu jíst maso, ryby nebo luštěniny, ale v omezeném množství, třeba jen 50 nebo 100 gramů denně. Musím si opravdu pečlivě hlídat, kolik bílkovin obsahují všechny potraviny, které sním. To je trošku komplikované, když si chci dát jídlo třeba v restauraci, takže nejjistější je jíst to, co si sám připravím doma.
Právě vaření a úprava jídelníčku mi v současnosti zabírá většinu času. Když jsem byl zdravý, hodně jsem cestoval do zahraničí na různé konference. To je pro mě teď složitější kvůli dietním omezením, které se k nemoci vážou.
Jsem matematik, konference pro mě byly důležité. Naštěstí se v mém osobním ani pracovním životě s nemocí nic zásadního nezměnilo. Mám štěstí, že si práci mohu do jisté míry přizpůsobit nemoci, takže pracuji také z domova. Ve volném čase rád sportuju. Musím na sebe být ale o něco opatrnější, především myslet na pitný režim a vyhýbat se dehydrataci.
Až bude nejhůř, pomůže mi bratr
Nikdo nedokáže říct, jak dlouho mi budou aspoň částečně ledviny fungovat. Mám to obrovské štěstí, že můžu v budoucnu, až mi ledviny úplně selžou, podstoupit příbuzenskou transplantaci. Jsem domluvený s bratrem, který je ochotný mi ledvinu darovat.
Čeká nás ale ještě pár vyšetření, která potvrdí například biologickou kompatibilitu, aby byla v budoucnu transplantace úspěšná. Je to jistota v nejistotě a jsem za ni vděčný.
Názor lékařky
Prof. MUDr. Dita Maixnerová, Ph.D., Klinika nefrologie 1. LF UK
Zajímejme se o svoje ledviny! Ano, bohužel na případu pana Zdeňka vidíme, že tento orgán nebolí. Velmi často zjistíme zhoršenou funkci ledvin až ve stadiu jejich chronického selhání, protože zpočátku onemocnění probíhá bez příznaků. Je proto velmi důležité při preventivních prohlídkách zhodnotit nejen hladinu kreatininu v séru, ale i úroveň glomerulární filtrace a vyšetření moči.
U rizikových pacientů, například s hypertenzí (vysokým krevním tlakem) či diabetem (cukrovkou), se provádí ještě další podrobnější vyšetření (například vyšetření albuminu v moči a další). Vyšetřovat pravidelně moč a funkci ledvin se doporučuje v rámci preventivních prohlídek nejen u starších jedinců, ale i u mladých. Je potřeba onemocnění zjistit včas, kdy můžeme pacientům nabídnout moderní léčebné možnosti.
V případě, že je onemocnění zjištěno v pokročilém stadiu, s nezvratným selháním ledvin, je pak již často léčba omezená. Starejme se proto o svoje ledviny a dbejme na kontrolu funkce ledvin při pravidelných preventivních prohlídkách u praktických lékařů.
