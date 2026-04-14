Myslela jsem, že jsem vyčerpaná. Ve skutečnosti šlo o roztroušenou sklerózu

Začalo mě brnět tělo, motala se mi hlava a viděla jsem rozostřeně. Šla jsem za neurologem a ten mi řekl, že za tím bude zřejmě namožení a vyčerpání. Nakonec se ale ukázalo, že mám roztroušenou sklerózu. Čtenářka Tereza napsala další díl seriálu Můj boj s nemocí.

Ilustrační fotografie | foto: Profimedia.cz

Když symptomy po třech týdnech vymizely, zdálo se, že je všechno v pořádku. Po pěti letech, v roce 2016, se však potíže objevily znovu. Krátce poté jsem prožila další a nejintenzivnější ataku.

Ochromovalo mě brnění v různých částech těla, nebo naopak moje tělo bylo úplně necitlivé. Navíc jsem ztrácela balanc a nemohla se pořádně hýbat, takže jsem skončila v nemocnici.

Můj boj s nemocí

Článek je součástí cyklu Můj boj s nemocí. Seriál píšete vy, naši čtenáři. Chtěli bychom pravidelně přinášet vaše příběhy o tom, jak se vyrovnáváte, nebo jste se vyrovnávali s různými onemocněními u vás či vašich blízkých. Své příběhy posílejte na adresu zdravi@idnes.cz. Nejzajímavější zveřejníme a odměníme částkou 500 korun. Myslíme si, že vaše příběhy mohou pomoci lidem v podobné situaci.

Tři měsíce jsem byla na neschopence, a než jsem se úplně zotavila, uběhl rok. Nedokázala jsem například zvednout ruku nebo jít rovně. Kdybych se nepřidržovala stěn, tak bych spadla.

Bylo to velmi těžké období. I přes podporu rodiny a přátel jsem potřebovala antidepresiva a psychoterapii. Motorem pro mě byla malá dcera, o kterou se tehdy z velké části staral manžel.

Lékaři mi museli vyčistit krev

Od té doby jsem ještě pár atak zažila, ale už nikdy ne tak intenzivních, protože lékaři nakonec vybrali léčbu. První léky mi měnili po krátké době. Tehdy jsem po jedné atace v nemocnici absolvovala i čištění krve, kdy mi velké množství krve odebrali, vyčistili od nepatřičných látek a pak mi ji vrátili do těla. Ale stále se to nezlepšovalo.

Druhá léčba už zabrala, ale brzy u mě došlo k nežádoucím účinkům, takže jsem musela přejít na třetí. Ta naštěstí funguje a mám ji doteď.

Roztroušená skleróza: nemoc, která zasahuje mozek i míchu. Jak ji poznat

Zatímco se spousta pacientů s roztroušenou sklerózou setkává s nepochopením od okolí, já mám štěstí. Někteří kolegové už s touto nemocí mají zkušenosti, takže mi rozumějí a nemusím ji skrývat jako mnozí jiní, kteří se bojí, že by kvůli své diagnóze přišli o zaměstnání.

Pracuji na plný úvazek, ale jsou lepší a horší dny, a hlavně při únavě nebo stresu se mi občas motá hlava nebo objevuje brnění. Pomáhá mi aspoň osmihodinový spánek. Dřív jsem se snažila dělat vše na dvě stě procent, ale nemoc mě naučila naslouchat tělu a dbát na odpočinek. Člověk sice ví, že zdraví je to nejdůležitější, ale teprve když onemocní, tak si to plně uvědomí.

Fakta o roztroušené skleróze

Roztroušená skleróza (RS) napadá mozek a míchu. Je to nevyléčitelná nemoc a v České republice jí trpí přes 26 tisíc převážně mladších lidí. Každý rok v Česku přibude 700 až 800 nemocných. Nemoc se vyskytuje především ve středních a chladnějších zeměpisných šířkách.

Rizikovými faktory vzniku jsou kromě genetické dispozice EB virus (virus Epsteina-Barrové), kouření a nedostatek vitaminu D.

K odhalení prvních známek RS pomůže lékařům magnetická rezonance. Včasná léčba a úprava životního stylu by mohla podle odborníků vzplanutí nemoci úplně zastavit.

Z četných studií je známé, že nemoc se vyvíjí roky předtím, než se ohlásí fyzicky. Lidé častěji navštěvují praktika už deset let před vypuknutím nemoci, o padesát procent častěji psychiatra, jsou unavení, potýkají se s infekcemi močových a dýchacích cest, zažívacími problémy, se spánkem. Pokud máte tyto problémy, vyhledejte neurologa.

Článek vznikl pro časopis Chvilka pro tebe.

