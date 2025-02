Sedm let trápení, než mi lékaři oznámili diagnózu. Mám revmatoidní artritidu

Všechno mě bolelo, byla jsem unavená, měla jsem i zvýšenou teplotu a hodně se potila. Tak jsem šla k praktikovi. Léčba ale vůbec nezabírala. Postupně jsem si začínala uvědomovat, co můj zdravotní stav zhoršuje.

V létě jsem byla v klidu a nic mě nebolelo. Když přišlo nějaké stresové období, například v práci, tak se znovu objevily bolesti kloubů i teploty a celé to začalo nanovo. Bolesti se postupem času zhoršovaly a rozšiřovaly i do oblasti hlavy. Přesunulo se to až k uším, a dokonce jsem měla problémy s čelistním kloubem – vůbec jsem nedokázala otevřít pusu.

Začala jsem docházet na revmatologii, lékaři mi ale žádnou terapii nenasadili. Nikdo nedokázal přesně říct, co mi je. Posílali si mě mezi sebou a snažili se přijít na to, co způsobuje potíže. Zlom přišel na horské túře před šesti lety.

Lékaře mátl můj věk

Zničehonic mi došly síly a nemohla jsem jít dál. Něco takového se mi nikdy předtím nestalo. Přitom to nebyl žádný náročný výšlap. A to byl ten moment, kdy jsem si řekla, že je opravdu něco špatně a musím udělat změnu.

Našla jsem si novou revmatoložku, která tehdy poprvé vyslovila možnou diagnózu – revmatoidní artritida. Do té doby si všichni mysleli, že revma je nemoc typická pro seniory, připadala jsem jim na to příliš mladá.

Snažím se pomáhat

Dostala jsem léčbu určenou pro toto konkrétní onemocnění. Přibližně po čtvrt roce začala zabírat a bolesti kloubů se zmírnily. Na velké túry v horách si kvůli nemoci, a nyní i svému věku, už netroufnu.

Koupili jsme si ale s manželem elektrokolo, na kterém mohu sportovat a tolik mě to nezatěžuje. Teď už vím, co si můžu dovolit, ale v začátcích jsem tápala. Moc mi pomohla pacientská organizace Revma Liga Česká republika. Snažila jsem se toho o této nemoci najít co nejvíc a díky Revma Lize jsem objevila spoustu informací, které jsem předtím vůbec neznala.

Navíc jsem poznala i další pacienty, a mohla tak své trápení sdílet. Proto jsem se rozhodla obnovit Klub Revma Ligy v Pardubicích, aby se pacienti z regionu měli kde setkávat.

Chceme pomáhat nemocným co nejblíž jejich bydlišti. Organizujeme pro ně různé pobyty, kde cvičíme, pořádáme také besedy, například s psychology. Jsem předsedkyní pardubického klubu a zároveň i tváří nově vzniklého projektu Revma v klidu.

Přínosný je zejména pro ty nemocné, kteří se na speciální cvičení kvůli bolestem nemohou dostat nebo v jejich okolí nejsou dostupné žádné lekce či setkání pro revmatiky. Pomáhat musíme každému, nikdo není sám.