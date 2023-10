Trápilo mě nafouklé břicho. Lékaři zjistili, že mám rakovinu vaječníků

První ultrazvuk žádný problém v zažívacím traktu neodhalil. Gynekolog ji však odeslal na sonografické vyšetření, na jehož základě odborníci s jistotou prohlásili, že jde o karcinom ovaria, tedy nádor na vaječníku.

Dovolená se nekonala

„Byla to hodně nepříjemná situace, protože mi nemoc zjistili na začátku léta, kdy jsme se chystali na dovolenou. Ta se tedy nekonala stejně jako spousta dalších aktivit, místo kterých jsem začala intenzivně řešit svou nemoc. Do operace mi zbývalo čtrnáct dnů, během nichž jsme s mužem navštěvovali samé dobré restaurace. Mou snahou bylo pořádně se vykrmit bílkovinami, abych měla na operaci sílu,“ začíná se svým vyprávěním Kateřina, která je původním vzděláním zdravotní sestra, ale už spoustu let pracuje jako učitelka v mateřské školce.

Při zákroku lékaři mladé ženě odstranili nejen vaječníky, ale i celou dělohu. „Klobouk dolů před všemi zdravotníky u Apolináře v Praze. Starali se o mě skvěle. Operace i hojení probíhaly bez jakýchkoli problémů a já byla po pouhých pěti dnech propuštěna do domácího ošetření. Doma je doma, jenže neuběhl ani měsíc a já byla v nemocnici zase. Zauzlovalo se mi střevo, což vůbec se zákrokem nesouviselo. A já musela podstoupit druhou operaci v břišní dutině. Teprve na samotném konci letních prázdnin, když se všechny rány zahojily, jsem mohla nastoupit na léčbu v onkogynekologickém centru u Apolináře,“ vzpomíná sympatická dáma, která vždy jednou za tři týdny docházela na chemoterapii. Tu naštěstí zvládala bez větších obtíží.

Pomohli ti nejbližší

„Lékaři mě seznámili s možnými vedlejšími účinky a já si jiné informace nehledala. Místo toho jsem poslouchala vlastní tělo. Hodně mi taky pomáhala rodina. Přiznávám, že vracet se s vážnou diagnózou do nemocnice, kde se narodily moje tři děti, byl zvláštní pocit. I v nemoci jsem pořád byla jejich máma, která je tu pro ně. Moc mi pomohla i moje maminka. Ta mě zase pravidelně navštěvovala, abych nebyla doma sama. A došlo i na zkoumání toho, co tuto nemoc způsobilo,“ vrací se do minulosti Kateřina, u níž byla prokázána mutace genu BRCA 1.

Genetické vyšetření lékaři proto doporučili i jejím příbuzným. Analýza DNA pak ukázala, že nosiči mutace jsou taky její maminka a nejstarší syn.

Starejte se o své zdraví

V současné době Kateřina plánuje chirurgické odstranění prsních žláz s následnou rekonstrukcí prsů, preventivní operaci minimalizující riziko vzniku karcinomu prsu.

„Sice to znamená, že budu muset absolvovat další chirurgický zákrok, ale ochráním tak své zdraví. A minimálně dva roky budu podstupovat biologickou léčbu, která cílí přímo na nádorové buňky. Jinak ale budu žít normální život, včetně práce. Máme tam skvělý kolektiv, kolegyně mi byly v léčbě oporou a já jim zase tak trochu připomněla, aby se nezapomínaly starat o své zdraví,“ říká statečná Kateřina.

Přibližně každý desátý nádor vaječníků lékaři připisují na vrub vrozeným mutacím genů BRCA 1 a BRCA 2. Ty tu jsou od toho, aby bránily vzniku nádoru v tlustém střevě, slinivce, prostatě, tkáních prsu a vaječníku. S poškozením jednoho z BRCA genů tak vzrůstá riziko rakoviny prsu až desetkrát, v případě vaječníků je dokonce až třicetkrát vyšší.