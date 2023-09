Z malé bulky se vyklubal velký problém. Rakovinu mi zjistili ve 23 letech

Nikol pochází z Brd a zdejší lesy miluje. „Prázdniny jsem si užívala na skautských táborech, sportovních soustředěních, u jedněch prarodičů na chatě v přírodě a u druhých na Moravě. S tátou a mámou jsme často chodili do lesa na procházky, jezdili na kole a víkendy trávili na fotbalovém hřišti. Taťka hrál fotbal, a já se k němu ve třinácti přidala,“ vzpomíná Nikol, která o sobě říká, že byla ideální puberťák. Poctivá studentka, co se vyhýbala alkoholu a už v dospívání si zvolila zdravý životní styl.

Můj boj s nemocí Článek je součástí cyklu Můj boj s nemocí. Seriál píšete vy, naši čtenáři. Chtěli bychom pravidelně přinášet vaše příběhy o tom, jak se vyrovnáváte, nebo jste se vyrovnávali s různými onemocněními u vás či vašich blízkých. Své příběhy posílejte na adresu zdravi@idnes.cz. Nejzajímavější zveřejníme a odměníme částkou 500 korun. Myslíme si, že vaše příběhy mohou pomoci lidem v podobné situaci.

„Tatínek byl námořník a odmala mi říkal, že jsem vládkyně všech moří. A já tomu věřila. Díky jeho fotografiím a vyprávění jsem ve fantazii cestovala po celém světě. Dokonce jsem si sepsala seznam všech míst, která jednou navštívím. Kromě Nového Zélandu tam byly Island, Aljaška, Patagonie, Havaj a spousta dalších zemí,“ ukazuje nám své zápisky cestovatelka a věří, že se jí její sny, které pozastavila vážná nemoc, jednou splní.

Tvrdá bulka v prsu

„Vše začalo v mých třiadvaceti letech. V té době jsem hlavně sportovala. Připravovala jsem se na triatlon, dělala atletiku a hodně běhala. Při jednom letním běhu se mi udělalo špatně a po návratu domů mě přepadla prudká bolest v levém prsu. Nahmatanou tvrdou bulku jsem ale měla za zánět, protože rakovina přece nebolí. A navíc jsem byla tak mladá,“ vrací se do minulosti Nikol.

I přesto neváhala a navštívila gynekologa, který ji poslal do mamodiagnostického centra, kde jí byl odebrán vzorek. V ten okamžik však byla přesvědčená, že jí nic vážného není, a bez obav odjela na dovolenou.

„Když mi lékaři sdělili, že mám zhoubné onemocnění prsu a vzhledem k jeho agresivitě musím ihned podstoupit chemoterapii, byla jsem v šoku. Po půlroční léčbě jsem se rozhodla pro oboustrannou mastektomii, tedy odstranění prsů,“ vzpomíná mladá žena na nejtěžší rozhodnutí ve svém životě.

A dnes je ráda, že k němu tenkrát dospěla. Užila si ale své. Při chirurgickém zákroku došlo k pooperační komplikaci a Nikol postihla cévní mozková příhoda.

Manžel je její štěstí

„Po probuzení jsem necítila levou ruku. Brněla mě levá tvář a částečně jsem nemohla hýbat prsty na levé noze. Díky rehabilitaci se mi ruku i nohu naštěstí podařilo brzy rozhýbat. Krátce na to odezněly i potíže s tváří. To ale pořád ještě nebylo vše. Začala mě zlobit imunita, štítná žláza i srdce. A když jsem si po šesti letech nechala udělat ‚nová prsa‘, moje tělo implantáty nepřijalo. To byl taky boj. Časem se nakonec všechno v dobré obrátilo a já si díky výborné péči lékařů a moderní medicíně dokázala svůj život vybojovat,“ usmívá se spokojená Nikol, která si dnes život užívá naplno. I se svým mužem Lukášem, který se věnuje dlouhému triatlonu a běhání.

„Za něj jsem moc vděčná. Trávíme spolu hodně času, cestujeme, ale hlavně sportujeme. Lyžujeme, jezdíme po závodech, chodíme po horách. Zrovna stavíme náš vysněný dům v Brdech, přímo u lesa. Manžel mě podporuje i v mých aktivitách,“ chválí svého partnera sympatická mladá dáma.

Šíří prevenci

Když se Nikol uzdravila, začala aktivně šířit osvětu a podporovat ostatní ženy s rakovinou prsu. „Představila jsem si všechny své kamarádky a spolužačky, které by - stejně jako svého času mě - nenapadlo, že můžou být v ohrožení. Začala jsem se proto angažovat v Alianci žen s rakovinou prsu a třetím rokem hájím jejich práva v organizaci Hlas onkologických pacientů. Hodně lidí si myslí, že když se ženy vyléčí, všechno už je v pohodě, jenže trvalé následky někdy bývají doživotní. Často se s nimi navíc perou samy,“ říká smutně Nikol, která v loňském roce zažila další šok. Rakovinou prsu onemocněla i její maminka.

„Naštěstí se na to přišlo včas a zdá se, že nemoc zvládla dobře,“ uzavírá optimisticky.